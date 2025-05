Infrastrutture del futuro: il Giappone ridefinisce la costruzione ferroviaria con la stampa 3D

Il Giappone è anche conosciuto per i suoi treni ultraveloci e adesso potrebbe anche diventare un pioniere nella costruzione di stazioni ferroviarie ultraveloci. Si tratta di un progetto innovativo quello messo a punto da un gruppo di operai.

Questi, hanno sostituito una pensilina di una stazione ferroviaria rurale di 75 anni fa con una struttura interamente stampata in 3D. La cosa incredibile è che gli operai hanno addirittura completato il lavoro in pochissimo tempo, meno di 6 ore.

Costruzione ferroviaria con la stampa in 3D: veloce da realizzare e robusta

La stazione di Hatsushima si trova nella città costiera di Arida, nella prefettura di Wakayama, e oggi è la prima stazione ferroviaria al mondo stampata in 3D. Presenta una struttura compatta, abbastanza resistente alle intemperie e terremoti e pare che sia stata realizzata con una stampante digitale, dalla West Japan Railway Company in collaborazione con uno studio di progettazione architettonica chiamato Neuob e Serendix.

Quest’ultima è una startup abbastanza conosciuta per aver costruito case economiche stampate in 3D. “In genere, costruire una stazione delle stesse dimensioni in cemento armato richiederebbe da uno a due mesi. Inoltre, in Giappone c’è una notevole carenza di manodopera nel settore edile, con conseguente aumento dei costi della manodopera e difficoltà nel reperire personale edile”, queste le parole dichiarate da un rappresentante di Serendix.

Quest’ultimo ha ancora aggiunto che la stazione è stata stampata in 3D ed è realizzata in calcestruzzo robusto e durevole, ad ogni modo l’assemblaggio è stato abbastanza complesso ma completato in soli due ore, una velocità che permetterà la costruzione di stazioni ancora più numerose di questa, il tutto a dei prezzi davvero accessibili.

L’assemblaggio è avvenuto in una notte, nell’intervallo tra l’ultimo treno della notte ed il primo del mattino. Una squadra di operai ha utilizzato delle gru per assemblare i quattro elementi prefabbricati, il tutto in due ore. Il compatto edificio ha un’altezza di 2,6 metri e si estende su 9 metri quadrati.