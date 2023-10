Luna: la NASA ha annunciato la costruzione di una casa stampata in 3D entro il 2040

La NASA ha annunciato un progetto ambizioso che prevede la costruzione di una casa sulla Luna entro il 2040, con l’obiettivo di renderla accessibile non solo agli astronauti, ma anche al pubblico. Questa iniziativa innovativa coinvolge l’utilizzo di una stampante 3D che utilizzerà materiali lunari composti da rocce e polvere lunare per creare la struttura di base.

L’agenzia spaziale collabora con istituzioni accademiche e imprese private per progettare componenti essenziali come porte, piastrelle e arredi per questa dimora lunare. Inoltre, il progetto prevede la creazione di una base su Marte per accogliere coloro che desiderano risiedere sulla superficie marziana.

Sebbene il progetto sia ancora nella fase concettuale, ICON, l’azienda con sede ad Austin che ha ottenuto il contratto della NASA, ha dimostrato la sua competenza nella stampa 3D sulla Terra. Utilizzando il sistema proprietario chiamato “The Vulcan”, ICON è in grado di stampare case strato dopo strato utilizzando una miscela di cemento, sabbia e acqua come materiale di costruzione. Questo metodo di stampa permette di completare una casa in soli 48 ore.

La NASA ritiene che le case lunari stampate in 3D siano fondamentali per le sue ambizioni lunari e per la creazione di una presenza umana sostenibile sulla Luna. Tuttavia, ci sono sfide da superare, come la necessità di migliorare le infrastrutture per affrontare le condizioni spaziali, tra cui le radiazioni e i micrometeoriti.

Inoltre, la NASA dovrà stabilire zone di atterraggio per i razzi sulla Luna, evitando che questi interferiscano con le abitazioni e riducano gli effetti della polvere lunare durante le operazioni missilistiche.

ICON sta lavorando per valutare l’adattabilità della sua tecnologia alle condizioni di vuoto e radiazioni dello spazio, in previsione della realizzazione di questo progetto futuristico. La tempistica dipenderà dai progressi della NASA nella creazione delle zone di atterraggio lunari, con la fase Artemis 3 prevista per il 2025 o il 2026, che porterà al primo sbarco degli astronauti sulla Luna come passo essenziale per la costruzione della casa lunare.

Questo progetto apre nuove prospettive per l’esplorazione spaziale e potrebbe rappresentare un importante passo avanti nella creazione di una presenza umana permanente sulla Luna e su altri corpi celesti.