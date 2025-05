GTA 6, il secondo trailer umilia Deadpool: battuto ogni record di click

Il secondo trailer di Grand Theft Auto VI, pubblicato a sorpresa da Rockstar Games il 6 maggio 2025, ha infranto ogni record di visualizzazioni, totalizzando 475 milioni di visualizzazioni in sole 24 ore su tutte le piattaforme, superando il precedente primato detenuto dal trailer di Deadpool & Wolverine, fermo a 365 milioni .

Un trailer spettacolare ci riporta a Vice City

Il video ha svelato nuovi dettagli sulla trama e sui protagonisti: Jason Duval, ex militare coinvolto in attività illecite, e Lucia Caminos, ex detenuta decisa a cambiare vita. La loro storia si svolge in una versione moderna di Vice City, tra neon, vita notturna e criminalità . Accompagnato dalla colonna sonora di “Hot Together” delle Pointer Sisters, il trailer ha anche avuto un impatto musicale significativo, con un aumento del 182.000% degli ascolti su Spotify per il brano.

Rockstar ha confermato che il trailer è composto in egual misura da scene di gameplay e intermezzo, tutte tratte dalla versione per PlayStation 5, evidenziando l’impressionante qualità grafica del gioco . La data di uscita è stata fissata per il 26 maggio 2026, dopo un rinvio annunciato pochi giorni prima della pubblicazione del trailer.

L’impatto del trailer si è esteso oltre il pubblico dei giocatori, influenzando anche l’industria videoludica. Alcuni grandi publisher stanno considerando di posticipare i propri titoli per evitare la concorrenza diretta con GTA 6.

Anche sviluppatori di spicco, come quelli di Baldur’s Gate 3, hanno espresso ammirazione per il lavoro di Rockstar, riconoscendo come il trailer abbia alzato l’asticella per l’intero settore. Con un budget stimato di 2 miliardi di dollari, GTA 6 si profila non solo come un videogioco, ma come un fenomeno culturale globale, pronto a ridefinire gli standard dell’industria dell’intrattenimento. Gli analisti sostengono che GTA 6 potrebbe essere il primo gioco di ultima generazione con un prezzo di lancio di almeno 100€: cifra a cui il pubblico potrebbe essere costretto ad abituarsi molto presto.