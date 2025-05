Il segreto delle abitudini: ecco quanto tempo serve per formarle

Hai mai provato a sviluppare una nuova abitudine e avete notato quanto tempo avete impiegato per formarla? Ci sarebbe da sempre il “mito dei 21 giorni” che risale a Maxwell Maltz un noto chirurgo plastico degli anni 60. Quest’ultimo pare avesse osservato che ci volevano esattamente 3 settimane affinché i suoi pazienti potessero adattarsi ai cambiamenti fisici. L’idea del chirurgo venne poi ripresa da altri esperti e divenne una condivisa saggezza.

Nel corso del tempo, però, psicologi e scienziati comportamentali hanno capito che la formazione delle abitudini è molto più complessa di quanto sembra. Un recente studio condotto su un gruppo di volontari ha dato risultati molto interessanti.

Abitudini: il tempo necessario per trasformare un’azione in automatismo e i consigli per renderla duratura

I ricercatori hanno tentato di stabilire delle routine molto semplici, come bere acqua dopo aver fatto colazione o mangiare un frutto al giorno, scoprendo in questo modo che era necessaria una media di 66 giorni affinché il comportamento diventasse automatico. Altri studio hanno poi misurato il tempo necessario per poter raggiungere l’automaticità rivelando che la formazione di un’abitudine richiedeva tra i 59 ed i 154 giorni.

Alcuni volontari però hanno sviluppato un’abitudine in soli 4 giorni, altri in media in un anno. Questo vuole farci capire solo una cosa ovvero che la formazione di un’abitudine non è un fenomeno universale e che tanto dipende dalla persona, dal tipo di comportamento, dalla frequenza con cui questo viene ripetuto, dalla complessità e da tanti altri fattori.

La ricerca si è basata sui dati di oltre 2.600 persone, dimostrando che gli interventi volti a creare delle abitudini possono comunque fare una differenza in una serie di comportamenti. I consigli per costruire un’abitudine duratura? Primo darsi del tempo, puntando alla costanza per 60 giorni.

È necessario rendere le cose facili, collegando la nuova abitudine ad una routine esistente. Sarà poi necessario tenere traccia dei progressi ottenuti, utilizzando un calendario o un’app e aggiungere delle ricompense in caso di vittorie. Il momento migliore per costruire un’abitudine è il mattino. Altro consiglio è quello di ripetere questo comportamento in un contesto stabile.