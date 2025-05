Semplici abitudini quotidiane possono trasformare il benessere mentale

Sai che alcune semplici abitudini quotidiane possono in qualche modo favorire il benessere mentale? Che sia una semplice chiacchierata o trascorrere un po’ di tempo nella natura, sono tutte abitudini quotidiane che migliorano la nostra salute mentale.

E’ questo quanto sostenuto da una nuova ricerca della Curtin University la quale ha evidenziato il potere di comportamenti semplici e quotidiani che aiuterebbero a migliorare il nostro benessere. I ricercatori hanno effettuato tale studio su un campione di 600 adulti dell’Australia Occidentale.

Benessere mentale: il potere delle relazioni e della natura per una vita più serena

Si è scoperto come le persone che chiacchieravano quotidianamente con altri, ottenevano almeno 10 punti in più su una scala di benessere mentale rispetto a coloro che lo facevano meno di una volta alla settimana. E’ stato registrato un aumento di cinque punti in coloro che invece trascorrevano del tempo immersi nella natura.

Incontrare di frequente gli amici, fare attività fisica, aiutare gli altri e praticare la spiritualità, sono tutti comportamenti che i ricercatori hanno associato ad un miglioramento del benessere mentale. A parlare ed illustrare i risultati di questa ricerca è stata la professoressa Christina Pollard della School of Population Health della Curtin University.

Quest’ultima ha dichiarato che i risultati ottenuti sono una prova chiara del fatto che azioni accessibili e di basso costo, hanno comunque una certa rilevanza nel mantenere una buona salute mentale. Non è necessario avere dei comportamenti che richiedono un certo esborso di denaro o interventi clinici, ma semplici azioni che fanno parte della vita di tutti noi.

“Connettersi regolarmente con gli altri, anche solo una chiacchierata quotidiana, può fare una differenza misurabile su come ci si sente. Allo stesso modo, trascorrere del tempo all’aria aperta o fare qualcosa che richieda riflessione e concentrazione, come fare le parole crociate, leggere o imparare una nuova lingua, offre un importante reset mentale”. Queste le parole della Professoressa Pollard, la quale ha anche aggiunto che nel momento in cui le persone sono supportate ed incoraggiate ad adottare certi comportamenti definiti mentalmente sani, i benefici si sentono in tutta la comunità.