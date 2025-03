Semplici attività quotidiane possono ridurre lo stress

Quando i livelli di cortisolo sono molto alti, determinano l’insorgenza di diversi disturbi, influenzando il sistema immunitario, l’umore e il riposo. Il dott. Vicente Mera, specializzato in Medicina anti-invecchiamento presso Sha Wellness, ha scritto un libro dal titolo Young At Any Age, dove spiega come l’eccesso di cortisolo possa rivelarsi dannoso per il nostro organismo.

Elevati livelli di questo ormone possono ridurre gravemente le difese immunitarie, al pari dei trattamenti riservati ai pazienti che hanno subito trapianti e ai soggetti affetti da patologie auto immuni. Ciò determina la comparsa di infezioni serie: i fumatori sottoposti a stress, ad esempio, potrebbero essere colpiti da polmonite. L’aumento dei livelli degli ormoni del benessere, quali la serotonina e le endorfine, offrono un aiuto valido nella prevenzione, attenuando il dolore in modo naturale e influendo positivamente sul lato emozionale e sull’umore.

Metodi come la meditazione o i massaggi potrebbero contribuire al raggiungimento di tali obiettivi, anche se alcune attività quotidiane, meno scontate, potrebbero dimostrarsi efficaci nel conseguimento dello scopo. Discipline fisiche come il nuoto o il tai chi possono rivelarsi molto utili nella riduzione dei livelli di cortisolo, anche più della meditazione, specialmente se questa crea depressione o instabilità.

La meditazione, pur determinando un abbassamento dei livelli di cortisolo, in alcuni soggetti può diventate controproducente, rivelandosi difficile da mantenere. L’esercizio fisico consente, invece, di ridurre lo stress in modo spontaneo, senza effettuare sforzi eccessivi: in questo modo è possibile distrarsi, rilasciando la tensione e scollegandosi naturalmente dai pensieri negativi.

Situazioni di stress: 5 metodi naturali per abbassare i livelli di cortisolo

Ecco, ora, alcune semplici attività quotidiane che possono contribuire a ridurre lo stress e la tensione. Tra queste, 5 si dimostrano particolarmente efficaci:

Nuoto: questa disciplina rappresenta un ottimo rimedio antistress, sia che venga praticata in piscina durante il periodo invernale, sia all’aperto in estate, Secondo una ricerca della Mayo Clinic, il nuoto ridurrebbe i livelli di cortisolo del 30%, favorendo il rilassamento e migliorando la qualità del sonno.

Shinrin Yoku: si tratta di una pratica giapponese che letteralmente significa bagno nella foresta e che consiste nel camminare, immergendosi nella natura. La sedentarietà, infatti, non produce effetti positivi sulla produzione di serotonina ed endorfine. Alcuni studi hanno rivelato che il 65% delle persone, che trascorrono più di 8 ore al giorno sedute, rischia di soffrire di stanchezza persistente e sbalzi di umore. Passeggiare 20 minuti nella natura potrebbe ridurre il cortisolo del 16%, favorendo il benessere mentale.

Allungare le braccia e cambiare posizione: la dottoressa Beatriz Crespo, autrice del libro Healthy Microhabits, ha spiegato che alzandosi, allungando le braccia e cambiando posizione per qualche secondo, si induce una riduzione dello stress, aumentando la sensazione di sicurezza. Lo stretching favorisce il rilassamento muscolare, riducendo i livelli di cortisolo.

Mangiare cioccolato: il nutrizionista Yaraseth del Castillo ha dichiarato che il cioccolato fondente, se assunto con moderazione, agevola il rilasciamento delle endorfine: la dose consigliata è di 1oncia o 2 al giorno del goloso prodotto, contenente l’85% di cacao.