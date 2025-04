“Dark Eagle”: il primo missile ipersonico USA testato con successo, pronto al dispiegamento

L’esercito americano ha compiuto un passo decisivo verso il rafforzamento del proprio arsenale missilistico avanzato. Venerdì mattina, dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida, è stato lanciato con successo un missile ipersonico a lungo raggio in un test che potrebbe aprire la strada al suo dispiegamento operativo entro la fine dell’anno. Nel 2022, gli USA erano stati la prima nazione a lanciare un missile ipersonico da un aereo in volo.

La corsa agli armamenti ipersonici

Battezzato ufficialmente “Dark Eagle” dall’esercito americano all’inizio della settimana, il Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) rappresenta la risposta statunitense al crescente predominio di Russia e Cina in questo settore strategico. Mentre Mosca ha già utilizzato missili ipersonici in combattimento contro l’Ucraina e Pechino vanta “l’arsenale di missili ipersonici più avanzato al mondo” secondo un recente rapporto del Pentagono, gli Stati Uniti stanno cercando di recuperare terreno.

Il lancio di venerdì ha visto il missile uscire da un contenitore montato su un rimorchio mobile poco dopo l’alba sulla costa spaziale della Florida, per poi dirigersi verso est sull’Oceano Atlantico, spinto da un booster a combustibile solido. Numerosi residenti locali hanno condiviso immagini dell’evento sui social media.

Un’arma dall’enorme potenziale strategico

Progettato per trasportare munizioni convenzionali, Dark Eagle è destinato a diventare la prima arma ipersonica terrestre schierata dall’esercito americano. Dopo un test di volo riuscito da Cape Canaveral lo scorso anno, questa nuova generazione di missili darà agli Stati Uniti la capacità di colpire obiettivi con pochissimo o nessun preavviso.

Il missile ha rapidamente guadagnato velocità e altitudine dopo il lancio, scomparendo presto dalla vista degli osservatori a Cape Canaveral. Gli avvisi di sicurezza che consigliavano a piloti e marinai di tenersi lontani dall’area di test indicavano che il missile e il suo veicolo di planata ipersonico avrebbero dovuto ammarare nell’Oceano Atlantico centrale, centinaia di miglia a nord e nord-est di Porto Rico.

Il Budget Office del Congresso ha riferito nel 2023 che l’acquisto di 300 missili ipersonici a raggio intermedio costerebbe 41 milioni di dollari per missile. Dynetics, una sussidiaria del contractor della difesa Leidos, è responsabile dello sviluppo del Common Hypersonic Glide Body per i programmi Dark Eagle dell’esercito e Conventional Prompt Strike della marina. Lockheed Martin è l’appaltatore principale incaricato dell’integrazione dell’intero sistema d’arma.

Nonostante diversi fallimenti nei test nel 2021 e 2022, il programma ha ottenuto due successi lo scorso anno con voli di prova dalle Hawaii e dalla Florida. Il lancio di dicembre da Cape Canaveral è stato una pietra miliare importante che ha dimostrato la maturità della tecnologia.