OpenAI lancia la versione “lightweight” di Deep Research: ricerche IA più veloci per tutti

OpenAI continua a democratizzare l’accesso alle sue tecnologie più avanzate con il lancio di una nuova versione “lightweight” del suo potente strumento Deep Research. Questa mossa segna un’ulteriore evoluzione nella strategia dell’azienda di rendere le capacità di ricerca avanzata accessibili a un pubblico sempre più ampio.

Per chi non lo conoscesse, Deep Research ha fatto il suo debutto circa due mesi fa come strumento di ricerca avanzato in grado di affrontare compiti complessi e multi-step navigando autonomamente attraverso enormi quantità di informazioni online. Inizialmente disponibile solo per gli utenti Pro di ChatGPT, OpenAI ha successivamente esteso l’accesso a tutti gli abbonati, inclusi i piani Plus, Team, Edu ed Enterprise, ciascuno con limiti di utilizzo mensile differenti in base al tipo di abbonamento.

Come funziona Deep Research

Essenzialmente, Deep Research è un agente IA avanzato che può condurre indagini approfondite online, comportandosi in modo simile a un analista di ricerca digitale. Il sistema è in grado di trovare, analizzare e sintetizzare informazioni provenienti potenzialmente da centinaia di fonti web, con l’obiettivo di produrre report completi corredati di citazioni accurate.

La versione originale di Deep Research utilizza una variante del modello o3 specificamente ottimizzata per la navigazione e l’elaborazione dei dati. Questo permette allo strumento di sfruttare robuste capacità di ragionamento per gestire query sfumate e trovare dettagli di nicchia, richiedendo talvolta tempi significativi per completare un’attività complessa.

La nuova versione lightweight: velocità e accessibilità

La nuova versione lightweight si distingue per essere alimentata da un motore differente, basato sul modello o4-mini. Secondo OpenAI, questa scelta rende lo strumento più economico da eseguire, consentendo all’azienda di aumentare il numero complessivo di attività di ricerca che gli utenti possono effettuare.

Sebbene l’azienda affermi che la versione leggera mantiene gran parte della “profondità e qualità” dell’originale, le risposte saranno “tipicamente più brevi”, offrendo un compromesso tra velocità e completezza ideale per ricerche meno complesse o per chi ha necessità di risposte rapide.