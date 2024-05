OpenAI ha svelato ChatGPT-4o, l’ultima evoluzione del suo celebre modello linguistico, pronto a stravolgere l’interazione uomo-macchina. Presentato durante un evento in streaming, il nuovo modello presenta capacità multimodali uniche, che gli consentono di elaborare e generare contenuti in forma di testo, immagini e audio.

La “o” sta per “omni“, che sottolinea l’approccio a 360 gradi del modello. Ora sarà possibile interagire con chatbot emozionali in tempo reale, sia tramite chat che audio e video. Il modello è in grado di riconoscere e interpretare le espressioni facciali, adattando tono e risposte di conseguenza. I tempi di risposta sono sorprendenti: solo 320 millisecondi, paragonabili a quelli umani.

Oltre alle capacità di interazione avanzate, il modello OpenAI porta con sé diverse novità. Tra queste, spiccano la traduzione in 50 lingue, che copre il 97% della popolazione mondiale, e l’accesso al GPT Store, dove trovare una varietà di applicazioni per il modello.

ChatGPT-4o: anche un’app dedicata per Mac

OpenAI ha inoltre lanciato un’app desktop per macOS, che permette di sfruttare il modello direttamente sul proprio computer. L’app consente di aprire una finestra e utilizzare il modello per diverse funzioni. Una di queste è la richiesta di informazioni su ciò che è visualizzato sullo schermo, un’altra è la generazione di testi creativi.

Le sue capacità multimodali e le nuove funzioni lo renderanno uno strumento prezioso per diverse applicazioni. Ma perché l’azienda ha puntato su questo nuovo modello? In fondo c’era grande attesa per un motore di ricerca basato su ChatGPT in grado di competere con Google. Invece, OpenAI ha preferito concentrarsi sul perfezionamento del modello attuale. Tuttavia, la presentazione di ChatGPT-4o lascia intuire che un simile strumento potrebbe essere in arrivo in futuro.

A prescindere da motivazioni e strategie commerciali, questo modello segna un nuovo traguardo per OpenAI e dimostra l’impegno dell’azienda nel portare l’intelligenza artificiale a beneficio di tutti.