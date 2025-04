Una nuova pelle elettronica per robot: sicurezza ed efficienza in primo piano

Una nuova ricerca ha proposto un nuovo rivestimento per sensori o e-skin che potrebbe aiutare le macchine che lavorano a stretto contatto con gli umani a ridurre il rischio di collisioni. Non è di certo una novità il fatto che i robot stanno diventando una realtà sempre più presente e significativa nelle nostre vite, sia nel privato che sul lavoro.

Negli ambienti dove le macchine lavorano a stretto contatto con gli umani, è bene che i robot siano in grado di percepire le collisioni e di valutarne anche l’intensità proprio come gli esseri umani. Ecco che in questa prospettiva, un team di ricercatori ha creato una e-skin per robot che permette loro di poter imitare le azioni degli umani che possano limitare i danni. La nuova creazione è stata descritta bene in un articolo che è stato pubblicato sulla rivista Advanced Intelligent Systems.

Innovativa pelle per i robot, la nuova e-skin

A parlare di questa nuova pelle elettronica per robot è stato Fan Shi, membro del team dell’Università di Scienza e Tecnologa di Hong Kong, il quale ha riferito che la domanda di robot e di dispositivi robotici è in rapida crescita nella vita di tutti i giorni. Secondo l’esperto la collaborazione uomo-robot è necessaria ma il lavoro congiunto può causare delle collisioni accidentali.

“Le e-skin sono sistemi di sensori che possono essere installati sul corpo di un robot. Come la pelle umana, possono rilevare immediatamente le collisioni al momento del contatto, stimare la posizione e l’energia dell’impatto e guidare il robot ad agire in tempo reale per minimizzare i danni della collisione“. Queste le parole dell’esperto.

Le e-skin attualmente presenti sembra abbiano delle limitazioni che il team ha tentato di superare, ispirandosi al Kirigami, che è un’arte giapponese. In cosa consiste? Nel tagliare e piegare la carta, il Kirigami trasforma un foglio di carta piatto in un disegno tridimensionale, con una struttura elaborata ed abbastanza intricata.

“Abbiamo sviluppato una nuova e-skin basata sulla fusione di rilevamento ultrasonico, sensoristica e apprendimento automatico, incorporando il concetto di design Kirigami”, ha aggiunto l’esperto. Il costo dell’e-skin è abbastanza contenuto, sotto i 5 dollari. “Abbiamo costruito un sistema di test in grado di applicare collisioni precise, quindi, utilizzando questo sistema, abbiamo raccolto migliaia di campioni di dati di collisione casuali per addestrare una rete neurale“, ha affermato Fan Shi.