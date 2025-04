I robot sfidano l’uomo in una mezza maratona per la prima volta al mondo

I robot per la prima volta in assoluto hanno gareggiato al fianco degli esseri umani in una mezza maratona. Un percorso lungo 21 km, circa 13 miglia, a Pechino in Cina e la notizia sembra aver fatto il giro del mondo.

Alcuni di questi robot che hanno preso parte alla maratona erano altri circa 95 centimetri, altri invece fino a 175 centimetri. Dovevano assomigliare agli esseri umani e dovevano quindi camminare o correre, non sono state ammesse le ruote.

Chi ha vinto la competizione sportiva tra robot e uomo

A vincere è stato il robot Tiangong Ultra il quale ha tagliato il traguardo in un tempo di due ore e 40 minuti. Il vincitore della gara maschile ha impiegato un tempo di un’ora e due minuti.

A parlare, subito dopo la gara, è stato Tang Jian, il Beijing Innovation Centre of Human Robotics, responsabile del creatore del robot, il quale ha riferito che le prestazioni del robot vincitore sono state favorite senza dubbio dalle gambe lunghe e da un algoritmo che gli permette di poter imitare in modo incredibile gli essere umani che corrono in una maratona.

“Non voglio vantarmi, ma credo che nessun’altra azienda di robotica in Occidente abbia eguagliato i successi sportivi di Tiangong”, queste le parole di Tiangong Ultra. Quest’ultimo ha aggiunto ancora dell’altro, ovvero che la batteria del robot nel corso della gara è stata cambiata soltanto tre volte.

All’inizio della mezza maratona si è registrato però un piccolo incidente. Un robot pare infatti sia caduto sulla linea di partenza e pare sia rimasto a terra per qualche minuto prima di rialzarsi e unirsi alla gara, un altro poi si è schiantato contro una ringhiera. In quest’ultimo caso si è temuto perché l’impatto del robot sulla ringhiera ha fatto cadere il suo operatore umano. Tutti i robot erano infatti accompagnati da allenatori umani, alcuni ancora indossavano le scarpe da corsa e addirittura uno i guantoni da boxe.