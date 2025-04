Meta ha tolto il supporto agli strumenti di scrittura di Apple Intelligence dalle sue app

Meta ha silenziosamente rimosso il supporto per gli strumenti di scrittura di Apple Intelligence dalle sue principali applicazioni, tra cui Facebook, Instagram, Threads e WhatsApp. Gli utenti di dispositivi iPhone e iPad non possono più accedere a queste funzionalità di scrittura potenziate dall’intelligenza artificiale direttamente all’interno delle app. Sebbene Meta non abbia fornito una spiegazione ufficiale, la decisione segna una chiara separazione tra i due giganti tecnologici.

Stop al supporto ad Apple Intelligence

Attualmente, gli utenti possono ancora accedere agli strumenti di scrittura di Apple Intelligence attraverso i browser. Questo significa che coloro che visitano Facebook, Instagram o WhatsApp tramite Safari o un altro browser su Mac, iPhone o iPad non sono interessati da questa limitazione. Tuttavia, le app scaricate tramite l’App Store devono specificamente abilitare gli strumenti di scrittura di Apple, e le app di Meta hanno scelto di rinunciarvi.

Meta non ha confermato quando sia iniziato questo blocco, ma le discussioni nella community suggeriscono che il cambiamento sia cominciato intorno a dicembre 2024. Sorprendentemente, l’aggiornamento è passato in gran parte inosservato fino a poco tempo fa, il che indica che gli strumenti di scrittura di Apple potrebbero non essere stati ampiamente utilizzati sulle piattaforme Meta. Il blog tecnologico Sorcererhat è stato il primo a portare l’attenzione su questo problema.

Una rivalità più ampia in corso nel settore dell’AI

È interessante notare che Meta sta sviluppando i propri servizi di intelligenza artificiale, ma non offre nulla di simile agli strumenti di scrittura di Apple. Inoltre, a metà del 2024 sono emerse notizie secondo cui Apple sarebbe stata in trattative con Meta per una potenziale integrazione della tecnologia AI di Meta in iOS 18.

Sebbene Apple sia andata avanti con ChatGPT e potrebbe introdurre anche Google Gemini, nessuna funzionalità AI di Meta è ufficialmente arrivata su iOS. Questa mossa potrebbe essere interpretata come una risposta strategica di Meta alla crescente competizione nel settore dell’intelligenza artificiale, dove ogni azienda sta cercando di consolidare la propria posizione e di differenziare la propria offerta.