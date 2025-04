YouTube lancia Music Assistant: ora puoi creare musica con l’AI per i tuoi video

YouTube ha ampliato la sua gamma di strumenti di intelligenza artificiale generativa con il lancio di Music Assistant, una nuova funzionalità che consente ai creator di generare tracce strumentali personalizzate e prive di royalty per video di lunga durata utilizzando semplici prompt testuali. La piattaforma di proprietà di Alphabet ha integrato questa nuova funzione nel marketplace Creator Music.

Così passa l’ansia per il Copyright

Il nuovo strumento Music Assistant di YouTube mira a semplificare il processo di creazione di musica di sottofondo di alta qualità per i video di lunga durata. I creator possono descrivere il tipo di musica desiderata utilizzando semplici prompt testuali, specificando dettagli come strumenti, atmosfera e tipologia di video per cui verrà utilizzata la musica.

In base agli input forniti, lo strumento AI genera diverse opzioni musicali che possono essere scaricate e utilizzate nei video YouTube senza preoccuparsi di eventuali rivendicazioni di copyright. Ad esempio, un creator può richiedere “musica tranquilla per concentrarsi durante lo studio” oppure “suggerisci canzoni allegre con buoni ritmi”. L’intelligenza artificiale genererà una serie di tracce tra cui scegliere, tutte completamente gratuite.

Un’evoluzione di Dream Tracks

Questo nuovo assistente basato sull’AI si basa sulla funzionalità Dream Tracks, con cui l’azienda ha iniziato a sperimentare circa un anno fa. Mentre Dream Tracks era focalizzato sulla creazione di musica per clip video brevi, la nuova funzionalità mira a produrre musica di sottofondo per video YouTube di lunga durata.

Attualmente, questa funzione è disponibile solo per gli utenti che hanno accesso a Creator Music (Beta) all’interno di YouTube Studio, suggerendo una distribuzione graduale prima del rilascio generale.

Nuova funzionalità per i creator di video brevi

Oltre a Music Assistant, YouTube sta anche testando una nuova funzionalità per i creator che si concentrano principalmente sul caricamento di video brevi. Questa nuova funzione può sincronizzare automaticamente i contenuti brevi con la musica selezionata. Inoltre, sarà disponibile un’opzione per creare automaticamente un video breve sincronizzato con la musica utilizzando le foto selezionate dalla galleria del telefono.

Attualmente, YouTube sta permettendo a un piccolo gruppo di creator di testare questa nuova funzionalità sperimentale di sincronizzazione automatica della musica per i video brevi. L’azienda prevede di lanciare la funzione per tutti i creator in futuro.