YouTube dichiara guerra ai finti trailer: demonetizzati due canali da milioni di visualizzazioni

Il fenomeno dei trailer falsi su YouTube subisce un duro colpo. La piattaforma di condivisione video ha recentemente preso provvedimenti contro diversi canali specializzati nella creazione di trailer fittizi dopo che è emerso come gli stessi studios di Hollywood stessero guadagnando dalle visualizzazioni di questi contenuti invece di far rispettare le leggi sul copyright. La mossa si inserisce all’interno di una più ampia strategia per contrastare il fenomeno dei video clickbait.

Una decisione che colpisce due importanti creatori di contenuti

YouTube ha recentemente rimosso dal Programma Partner due canali molto popolari: Screen Culture, che vanta ben 1,4 milioni di iscritti, e KH Studio, seguito da 685.000 utenti. Entrambi i canali non potranno più generare entrate pubblicitarie attraverso la piattaforma. La decisione è stata motivata con la creazione di contenuti ripetitivi, duplicati e fuorvianti, realizzati con il solo scopo di accumulare visualizzazioni.

Screen Culture è particolarmente noto per i suoi video che combinano filmati generati dall’intelligenza artificiale con trailer esistenti di film e videogiochi. Solo pochi giorni fa, il canale ha pubblicato un nuovo “trailer” dell’attesissimo GTA 6, utilizzando immagini generate dall’IA insieme a clip provenienti da trailer precedenti. KH Studio, d’altra parte, si concentra sulla creazione di scenari ipotetici, esplorando situazioni alternative nell’universo cinematografico, come dichiarato dal suo fondatore.

Nonostante il provvedimento di demonetizzazione, entrambi i canali sembrano continuare a pubblicare nuovi contenuti, segno che la questione è ben lontana dall’essere risolta.

Video innocui o clickbait fraudolento?

I fondatori dei canali colpiti dalla decisione di YouTube hanno difeso i propri contenuti, sostenendo che si tratterebbe di materiale innocuo, pensato per esplorare possibilità creative piuttosto che per ingannare deliberatamente gli utenti. Secondo loro, gli spettatori sarebbero perfettamente consapevoli che i video non rappresentano produzioni ufficiali.

Tuttavia, YouTube ritiene che tali contenuti violino le linee guida del Programma Partner. Sebbene la piattaforma non abbia ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo ai canali in questione, questa decisione ha reso ancora più controverso l’utilizzo di video generati dall’intelligenza artificiale su YouTube.

La vicenda solleva interrogativi importanti sul futuro della creatività online e sui limiti della proprietà intellettuale nell’era dell’IA. Da un lato, questi canali permettono di esplorare scenari alternativi che appassionano i fan; dall’altro, rischiano di creare confusione e generare profitti sfruttando proprietà intellettuali altrui.