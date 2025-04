Reel protetti da un codice segreto? L’ultima trovata di Instagram fa discutere

Nel continuo tentativo di innovare e offrire nuove modalità di interazione tra creatori e pubblico, Instagram sta testando una funzionalità che potrebbe cambiare il modo in cui i contenuti esclusivi vengono condivisi sulla piattaforma. Secondo quanto riportato da TechCrunch, il social network di proprietà di Meta sta sperimentando un sistema che permette di proteggere i Reels con un codice segreto, accessibile solo a chi riesce a risolvere un indizio fornito dal creatore.

Una nuova forma di engagement basata su indizi e codici

Il meccanismo è piuttosto intuitivo ma decisamente innovativo nel panorama dei social media. I creator possono caricare un Reel e proteggerlo con una password, fornendo contemporaneamente un indizio che aiuti i follower a indovinare il codice corretto. Ad esempio, un influencer potrebbe utilizzare come suggerimento “il mio cibo preferito”, e solo i fan più fedeli, quelli che conoscono realmente i suoi gusti, sarebbero in grado di accedere al contenuto esclusivo.

Instagram stesso sta già testando questa funzionalità sul proprio account Design. In questo caso specifico, l’azienda ha condiviso un Reel bloccato che invitava gli utenti a inserire un codice segreto basato su un indizio che recitava “1st # in the caption” (il primo hashtag nella didascalia). Il primo hashtag menzionato nella didascalia era “Threads” e, inserendo questa parola come codice, gli utenti potevano accedere a un Reel che annunciava il lancio di un profilo dell’account Design sulla piattaforma Threads.

Le potenzialità di questa funzione sono molteplici: i brand potrebbero utilizzarla per pubblicizzare nuovi prodotti in modo originale, mentre i creator potrebbero sfruttarla per aumentare il coinvolgimento dei follower. A livello personale, potrebbe anche diventare un modo divertente per condividere battute interne o contenuti riservati a una cerchia ristretta di amici.

Quando sarà disponibile per tutti?

Al momento non ci sono informazioni ufficiali sulla disponibilità di questa funzionalità per tutti gli utenti. Engadget scrive di aver già contattato Instagram per ottenere maggiori dettagli, ma non è ancora chiaro se si tratti solo di un test limitato o se ci siano piani concreti per un rilascio globale.

È interessante notare come questa novità si avvicini a un’altra funzionalità già esistente su Instagram chiamata “Reveal“, che consente ai creator di pubblicare Storie nascoste che i follower possono scoprire inviando un messaggio diretto. Entrambe le funzioni sembrano parte di una strategia più ampia di Instagram volta a creare esperienze più esclusive e interattive, in un mercato dei social media sempre più competitivo e alla ricerca di modi innovativi per mantenere alto l’engagement degli utenti.