Aumenta la domanda di contenuti ad alta risoluzione, realtà virtuale e realtà aumentata, guida autonoma e Internet of Things. Per la condivisione e la trasmissione di questi dati, vengono impiegate delle onde ad alta frequenza, nello specifico la banda a 28 GHz utilizzata nella comunicazione 5G. Le onde in questione avrebbero uno scopo ben preciso ovvero trasferire in modo piuttosto rapido grandi quantità di dati, utilizzando le loro lunghezze d’onda corte.

Ovviamente però, per poterle utilizzare è necessario avere a disposizione i giusti materiali e le adeguate attrezzature, visto che queste onde sono particolarmente sensibili agli ostacoli. Ad alte velocità, questi ostacoli possono ostacolare il flusso in modo significativo. Proprio per ovviare a questi contrattempi, una startup sudcoreana, la Copper Innovation Technologies (CIT), ha fatto dei passi in avanti molto importanti, presentando la sua pellicola laminata flessibile rivestita di rame di nuova generazione.

La tecnologia sudcoreana compie passi avanti: la trasmissione dei dati è più veloce

Il materiale presentato dall’azienda è abbastanza innovativo, che andrebbe a ridurre al minimo la perdita di segnale nelle applicazioni ad alta frequenza, permettendo così la trasmissione dei dati in modo più affidabile e rapida. A parlare è stato Jeong, il quale ha sottolineato come il rame sia un materiale abbastanza comune, creato come un singolo cristallo capace di alterarne le proprietà in modo abbastanza rapido.

Il CIT per raggiungere il suo obiettivo, ha utilizzato substrati come lo zaffiro o l’ossido di magnesio, permettendo alla struttura della pellicola di riflettere quella del substrato. Adesso l’attenzione è rivolta alla produzione di circuiti elettronici in Teflon che sarà utilizzato per la realizzazione di circuiti stampati flessibili e FCCL flessibili.

Questi materiali hanno dei vantaggi non indifferenti, ovvero possono migliorare i dispositivi audio e diversi sistemi di misurazione, rendendoli ideali per strutture estese come macchine MRI e altri sistemi di osservazione.