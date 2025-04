L’asteroide 2024 YR4 potrebbe colpire la Luna in futuro

È temuto e visto come una minaccia significativo per la Terra, si chiama l’asteroide “city killer” 2024 YR4 e adesso è considerato pericoloso per la Luna. I ricercatori considerano ridotta la possibilità che l’asteroide possa entrare in collisione con il nostro pianeta.

Recenti scoperte hanno però individuato che esiste una scarsa possibilità che questo asteroide possa andare a schiantarsi con la Luna nel prossimo futuro. YR4 è stato trovato nel mese di dicembre 2024 e sin da subito è stato motivo di preoccupazione per via delle sue dimensioni.

Al momento del suo ritrovamento, il Center for Near-Earth Object Studies ha stimato la probabilità del 3% che l’asteroide potesse colpire la Terra nel prossimo 2032. Oggi tale probabilità è stata ridotta e sono molto più basse. Se da una parte l’asteroide non rappresenta più nessuna minaccia per la Terra, adesso i timori sono rivolti alla Luna.

Possibile collisione tra l’asteroide 2024 YR4 e la Luna

L’asteroide, stando a quanto riferito dall’astronomo Andrew Rivkin, ha una probabilità del 2% di colpire la Luna il prossimo 22 dicembre 2032. Questo dato è al centro dell’attenzione degli scienziati. Il telescopio spaziale James Webb ha confermato che la minaccia dell’asteroide è praticamente vicina allo zero. Il telescopio spaziale osserverà ancora una volta 2024 Yr4 il prossimo mese di maggio 2025.

Tale telescopio è molto interessante perché è in grado di andare ad osservare oggetti deboli e distanti all’interno dell’universo. In passato ci sono state delle collisioni tra asteroidi e Luna, ma queste hanno solo scolpito la superficie della Luna, producendo crateri e lasciando un’impronta sul paesaggio. L’American Museum of Natural History ha dichiarato come collisioni di questo genere, si siano già verificati in passato solo che con il passare del tempo son diventati molto rari.

In passato sono state fatte delle valutazioni sull’asteroide dal diametro di 2024 YR4 e queste hanno indicato che un impatto sulla Terra avrebbe delle implicazioni catastrofiche, nonostante l’impatto verrebbe localizzato. Qualora dovesse esserci uno scontro del genere, si parlerebbe di una vera e propria devastazione nella regiole locale dell’impatto.