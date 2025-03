Blue Ghost conquista la Luna: Firefly Aerospace entra nella Storia

Il lander Blue Ghost, costruito da Firefly Aerospace di Cedar Park (Texas), ha toccato il suolo lunare domenica mattina alle 3:34 ora della costa orientale americana, eseguendo un atterraggio perfetto su una pianura di lava nel lato visibile della Luna. “Avete centrato l’atterraggio”, ha dichiarato Will Coogan, ingegnere capo di Blue Ghost, durante la diretta streaming. Jason Kim, CEO di Firefly, ha proclamato orgogliosamente: “Abbiamo ottenuto polvere lunare sui nostri stivali”.

Atterraggio al primo tentativo: Firefly fa la storia

Questo successo straordinario pone Firefly in un club esclusivo. Tra i paesi e le organizzazioni che hanno tentato di atterrare sulla Luna nel XXI secolo, solo la Cina può vantare un completo successo al primo tentativo, mentre altri tentativi si sono conclusi con schianti sulla superficie lunare.

Firefly diventa così la seconda compagnia privata a completare con successo un allunaggio dopo Intuitive Machines. Entrambe sono parte degli sforzi della NASA per sfruttare l’impresa privata e ridurre i costi di trasporto sulla Luna. Per questa missione, la NASA ha pagato a Firefly 101,5 milioni di dollari. “Ciò che Firefly ha dimostrato oggi, l’hanno fatto sembrare facile, ma è incredibilmente difficile”, ha commentato Joel Kearns della NASA.

La missione durerà 14 giorni

Il sito di atterraggio si trova nel Mare Crisium, una pianura di lava solidificata. La missione durerà circa 14 giorni terrestri, fino al tramonto lunare.

Il lander trasporta 10 strumenti scientifici per la NASA. Diversi esperimenti studieranno la polvere lunare, altri includeranno un telescopio a raggi X per osservare le interazioni tra il campo magnetico terrestre e il vento solare, e un trapano per misurare il flusso di calore dall’interno della Luna. L’esplorazione lunare continua: il secondo lander di Intuitive Machines, Athena, dovrebbe atterrare giovedì vicino al polo sud lunare, mentre Resilience di Ispace (Giappone) è in viaggio verso la Luna con l’arrivo previsto per maggio.