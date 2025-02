Blue Ghost sta per atterrare sulla Luna. La missione potrebbe significare un grande passo in avanti per tutta l’umanità.

Il prossimo 2 marzo dovrebbe verificarsi un evento fondamentale per tutta l’umanità sotto il profilo scientifico. È proprio in questo giorno, infatti, che il progetto Blue Ghost 1 di FireFly potrebbe approdare sulla Luna e più precisamente sul Mare Crisium. Il lancio di Blue Ghost è avvenuto il 15 gennaio mentre l’ultima manovra che gli permetterà di orbitare intorno alla Luna si verificherà oggi, lunedì 24 febbraio.

Secondo quanto dichiarato dagli esperti, inoltre, un’ora prima di atterrare sulla Luna, la sonda spaziale cercherà di immettersi nell’orbita di questo bacino che si trova per l’appunto sulla superficie del satellite. Questo evento potrebbe rappresentare un grande passo in avanti non solo per la scienza e l’astronomia, ma per tutta l’umanità in generale.

Proprio per questo, FireFly e la NASA hanno deciso che si connetteranno con Blue Ghost 75 minuti prima che la stessa possa atterrare sulla Luna. In questo modo si avrà la possibilità di assistere allo sbarco in diretta grazie alle riprese che verranno trasmesse sul canale ufficiale di FireFly su YouTube.

Che cosa porterà Blue Ghost sulla Luna?

A quanto pare, il viaggio di Blue Ghost non ha solamente il compito di approdare sulla superficie lunare ma ha anche quello di lasciare sul satellite degli oggetti che la NASA ha deciso di inviare. Possiamo dire che si tratta di strumenti scientifici di alta qualità come, ad esempio, telescopi e radar che riusciranno a studiare da più vicino i movimenti della Luna e tutto quello che accade sulla sua superficie.

Il Lunar GNSS Receiver Experiment, per esempio, avrà il compito di registrare per ben 14 giorni i segnali che sarà possibile cogliere dalla Luna. Il telescopio LEXI, invece, si prepara a raccogliere tutte le immagini che deriveranno da questo sbarco e così via. Sicuramente questo è un evento tanto atteso e siamo certi che saprà regalarci tantissime emozioni.