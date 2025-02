L’India si prepara per una missione sulla Luna, nella quale verranno utilizzati i razzi Soorya. Il Presidente dell’ISRO V Narayanan ha dato delle delucidazione sull’hardware nazionale ed anche all’architettura complessiva della missione indiana con equipaggio sulla Luna.

Entro il 2040, l‘ISRO punterà ad un atterraggio sulla Luna, ma sarà necessario lo sviluppo di un nuovo razzo ed anche di nuove astronavi. Nel corso di una conferenza stampa, il Presidente dell’ISRO V Narayanan è intervenuto a Vyakhyaan svelando i dettagli del progetto molto ambizioso di poter fare atterrare gli esseri umani sulla Luna entro il 2040.

Razzi Soorya: l’innovazione nell’esplorazione spaziale

“Sapete che questo programma è già in corso. Almeno dovreste capire di che tipo di veicolo stiamo parlando. Il nostro veicolo Mark 3 è alto 43 metri e la massa al decollo è di circa 640 tonnellate. La massa al decollo di questo veicolo sarà di circa 2.000 tonnellate, tre volte la massa al decollo del Mark 3. Ci saranno tre stadi, ognuno con 575 tonnellate di carico di propellente. Siamo nel processo di ideazione e sviluppo (del veicolo)”.

Queste le parole del Presidente dell’ISRO, il quale ha anche parlato del Launch Vehicle Mark 3, ovvero il razzo più potente della flotta ISRO che viene modificato con una spinta maggiore e con più affidabilità attraverso i sistemi ridondanti e test approfonditi per il volo con equipaggio nel LVM£ con classificazione umana. Questo sarà proprio quello che verrà utilizzato per il programma Gaganyaan. Gli scienziati però continuano ad essere al lavoro per sviluppare il veicolo di lancio di nuova generazione chiamato Soorya, il quale avrà un’altezza di ben 92 metri ed un primo stadio che sarà riutilizzabile seppur parzialmente.

Proprio questo razzo sarà utilizzato anche per la missione con equipaggio sulla Luna, proprio perché capace di supportare carichi pesanti. La missione avrà un costo di circa 1,5 lakh crore. Il Presidente nel corso del suo intervento ha aggiunto che tra il 2036 ed il 2040, l’ISRO prevede di poter inviare un orbiter con equipaggio ed anche una coppia di lander senza equipaggio, prima di lanciare la vera missione con equipaggio.