Un programma da 1,1 miliardi di dollari e una coppia di satelliti Yahsat per le comunicazioni geostazionarie.

Yahsat è un’azienda degli Emirati Arabi che si occupa di servizi satellitari. Nella data del 1 luglio ha comunicato che è stata scelta la SpaceX come azienda aerospaziale per il lancio dei satelliti AI Yah 4 e AI Yah 5. Il progetto prevede il lancio dei suddetti satelliti nel 2027 e nel 2028, avvalendosi per il viaggio interspaziale del razzi Falcon 9.

La notizia è stata diffusa solo da poche ore, ma ha già fatto il giro del mondo. Non sono stati rilasciati altri dettagli sull’ammortare contrattuale economico tra le due aziende. Ali Al Hashemi è l’amministratore delegato di Yahsat. In una recente dichiarazione, ha parlato del vantaggio che la collaborazione con SpaceX ha portato e che renderà nel futuro all’azienda stessa.

Già alla fine del 2023 Yahsat è stata scelta dal Governo degli Emirati Arabi Uniti con un accordo stellare, con una cifra da 5,1 miliardi di dollari, avendo come oggetto la fornitura di servizi a banda larga fino al 2043, grazie all’uso di satelliti di nuova generazione. Tale trattiva ha previsto l’immediato rilascio di un anticipo da 1 miliardo di dollari per il 2024, proprio per finanziare oltre che i satelliti, anche l’infrastruttura di terra necessaria e l’assicurazione.

Nuovi satelliti entro il 2027

Non sono state rilasciate altre informazione sull’accordo, e in particolare sulla scelta dell’azienda Yahsat e se siano state prese in considerazione altre aziende concorrenti. Non è stata rilasciata una dichiarazione sul perché è stata incentrata sull’azienda degli Emirati Arabi la decisione finale.

Sappiamo con certezza che sono al lavoro per fornire nuovi satelliti, che dovranno essere pronti entro il 2027. Si parla di mezzi che al momento si trovano in fase di progettazione e sviluppo, con l’obiettivo di portarli a termine l’anno sopra indicato. Tra gli altri mezzi disponibili ci sono: Ariane 6 DI Arianespace, New Glenn di Blue Origin, H3 DI Mitsubisch Heavy Industries e Vulcan Centaur di United Launch Alliance.