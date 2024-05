SpaceX, l’azienda aerospaziale di proprietà di Elon Musk, ha di recente raggiunto un traguardo molto importante nel campo delle telecomunicazioni. Attraverso la sua rete satellitare Starlink, è riuscita ad effettuare con successo la prima videochiamata tra due smartphone, uno dei quali era connesso direttamente alla rete satellitare in orbita intorno alla Terra.

Questo risultato aprirà la strada a nuove prospettive in ambito comunicazione mondiale, specialmente in aree remote o dove non ci sono infrastrutture terrestri.

La tecnologia alla base di questa innovazione è denominata Direct to Cell. Sviluppata in collaborazione con T-Mobile, consente la comunicazione diretta tra smartphone e satelliti Starlink senza fare affidamento su dispositivi o infrastrutture speciali. È un grande passo in avanti rispetto ai tradizionali sistemi di comunicazione satellitare, che spesso richiedono apparecchiature ingombranti e costose.

SpaceX e T-Mobile: una collaborazione per un futuro più connesso

A gennaio 2024, l’azienda e T-Mobile avevano già testato con successo l’invio e la ricezione di SMS tramite Direct to Cell. La recente videochiamata ha dimostrato un ulteriore progresso, sebbene la qualità dell’immagine era abbastanza scarsa, con alcuni artefatti digitali dovuti alla natura sperimentale della tecnologia. Comunque, la comunicazione è venuta fuori chiara e funzionale, confermando tutta la potenzialità di Direct to Cell nell’ambito della connettività da qualsiasi parte del mondo.

Il lancio commerciale del servizio Direct to Cell è previsto per il 2024. Questa tecnologia, nonostante ancora sperimentale, promette di rivoluzionare il modo in cui comunichiamo. In futuro, si trasformerà in una soluzione efficace per superare le barriere geografiche. Inoltre, garantirà l’accesso a Internet e alle comunicazioni anche nelle zone più isolate. Le implicazioni sono vaste, dal miglioramento delle comunicazioni di emergenza alla promozione dell’inclusione digitale a livello globale.

SpaceX, con questo nuovo passo avanti verso il futuro, continua a essere pioniere nel campo delle telecomunicazioni spaziali. Sicuramente, la strada verso la connettività universale e accessibile a tutti è stata tracciata.