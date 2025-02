Una nuova missione lunare privata denominata Ghost Riders in the Sky è stata finanziata da SpaceX e dalla NASA proprio con l’intento di inviare un lander spaziale nello spazio. Il lander Blue Ghost ha potuto viaggiare intorno all’orbita terrestre e osservare dal vicino l’obiettivo del suo viaggio, ovvero quello di riprendere la Luna da un altro punto di vista. Questa è apparsa molto lontana in quanto si è verificata un’eclissi che ha reso il corpo celeste molto più debole del previsto e che non ha permesso l’analisi preventivata dagli scienziati.

La missione ha come obiettivo quello di atterrare direttamente sul satellite terrestre, in maniera tale da poter fare qualche scoperta interessante circa le caratteristiche del corpo celeste in questione. Con il tempo poi, si intraprenderà un nuovo programma noto come Artemis, il quale ha come obiettivo quello di portare anche le persone sulla superficie lunare.

Riuscirà la nuova missione lunare privata a raggiungere i suoi obiettivi nei tempi prefissati?

A quanto pare, la nuova missione intrapresa da Falcon 9 risulta essere molto più impegnativa e difficile del previsto ed è per questo che l’equipe si sta prendendo più tempo per portare a termine i propri scopi e realizzare così l’obiettivo prefissato. La destinazione finale rimane la Luna ma, a quanto pare, sono emerse delle difficoltà che hanno comportato un allungamento delle tempistiche.

In base a quanto dichiarato dagli esperti, la zona finale di atterraggio sarà Mare Frigoris che, per l’appunto, si trova nella zona settentrionale del satellite. La traiettoria che però divide la Terra dalla Luna non è favorevole a questa missione ed è per questo che l’obiettivo finale potrebbe richiedere fino a 4 mesi per poter essere realizzato. In un post su X, Firefly Aerospace, l’azienda che ha sviluppato Blue Ghost, scrive: