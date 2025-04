Nuove scoperte sui rischi nascosti degli integratori naturali

Una nuova revisione ha svelato come i comuni integratori naturali possono in qualche modo proteggere o comunque mettere a rischio la salute, in base alla dose, alla durata ed anche alla somministrazione degli stessi. Si tratta di una revisione apparsa sulla rivista Frontiers in Nutrition. I ricercatori in questione hanno raccolto e riassunto circa 120 pubblicazioni per chiarire i doppi effetti terapeutici e tossicologici dei nutraceutici, chiamati anche integratori naturali.

Tale revisione, ancora, va ad evidenziare i proventi ricevuti dagli studi preclinici e clinici incentrati sulla curcumina, piperina, resveratrolo e quercetina tra il 2015 ed il 2024. I risultati di questo studio sono molto interessanti e rivelano come i nutraceutici forniscono degli effetti terapeutici e protettivi benefici e ognuno di questo presenta comunque degli effetti collaterali, in particolar modo se assunti a dosaggi molto alti.

Integratori naturali: benefici e rischi nel campo della nutraceutica

I nutraceutici sono degli alimenti o derivati alimentari che servono proprio come una fonte di nutrizione essenziale, ma in alcuni casi hanno anche degli effetti benefici. Da un po’ di tempo a questa parte si dice che questi integratori se presi fuori contesto e dunque senza alcuna prescrizione medica, possa andare a creare dei disagi o comunque creare dei problemi non indifferenti alla salute.

La revisione in questione vuole raccogliere e riassumere anche le conoscenze scientifiche che esistono sui nutrienti per chiarire due argomenti principali, ovvero i meccanismi che determinano gli effetti terapeutici e tossicologici dei nutraceutici e le raccomandazioni per l’utilizzo sicuro ed anche efficace degli integratori. Nello specifico, la revisione si concentra su 4 nutraceutici, tra cui il resveratrolo, un composto polifenolico che si trova nell’uva, la curcumina, la piperina e la quercetina.

“Mentre i nutraceutici rappresentano uno strumento prezioso per promuovere la salute e prevenire le malattie, il loro pieno potenziale può essere realizzato solo attraverso una rigorosa ricerca scientifica, strategie di dosaggio personalizzate e una comprensione completa sia dei loro benefici che dei potenziali rischi. L’integrazione sperimentale di nanotecnologia e materiali intelligenti è emersa come un approccio trasformativo per migliorare l’efficacia e la sicurezza dei nutraceutici”. Questo quanto si legge sulla revisione in questione.