Cere profumate, deodoranti per l’ambiente, prodotti per la pulizia delle casa sono ormai utilizzati quotidianamente ma non tutti conoscono effettivamente i rischi che questi possono avere per la nostra salute. A svelare i potenziali rischi per la salute causati da questi prodotti sono stati i ricercatori della Purdue University.

Gli studiosi, infatti, hanno scoperto che i prodotti profumati emettono delle particelle microscopiche che possono andare ad infiltrarsi nei polmoni, causando inevitabilmente problemi di salute, anche non indifferenti. Ma cerchiamo di capire di che tipo di problemi si parla.

Il rilascio delle nanoparticelle da parte dei prodotti profumati

I ricercatori della Purdue University hanno portato avanti uno studio molto interessante, svelando i possibili rischi dei prodotti profumati per la salute. Sostanzialmente quando le fragranze interagiscono con l’ozono, che è un inquinante esterno che spesso entra nelle nostre case o altri edifici attraverso i sistemi di ventilazione, subiscono delle trasformazioni chimiche che producono dei minuscoli inquinanti atmosferici.

A condurre lo studio sono stati i professori Nusrat Jung e Brandon Boor della Lyles School of Civil and Construction Engineering della Purdue. Si è scoperto come queste nanoparticelle di nuova formazione si accumulano in modo piuttosto rapido nell’aria interna. Qualora queste vengano inalate e arrivino in profondità nel sistema respiratorio, possono insorgere dei problemi di salute non indifferenti. Nusrat Jung ha dichiarato: “In una foresta, l’aria è incontaminata, ma i profumi prodotti chimicamente e utilizzati all’interno creano un notevole inquinamento dell’aria interna”.

Cera profumata da sciogliere, deodoranti per ambienti e diffusori di oli essenziali, cucine a gas, prodotti per la cura dei capelli, sono questi secondo i ricercatori i prodotti che contribuiscono all’inquinamento indoor da nanoparticelle. “La qualità dell’aria interna è spesso trascurata nella progettazione degli edifici, eppure ha un impatto diretto sulla salute”. Questo quanto affermato da Boor. “Il nostro obiettivo è colmare il divario tra la ricerca e le soluzioni del mondo reale”.