Oura ruba ad Apple un top manager: Bloomfield è il nuovo Chief Medical Officer

Oura, l’azienda specializzata negli anelli intelligenti per il monitoraggio della salute e del benessere, ha annunciato un’importante aggiunta al proprio team dirigenziale: Ricky Bloomfield, ex membro della divisione Apple Health, è stato nominato nuovo Chief Medical Officer.

Questa mossa strategica, riportata da Mark Gurman nella sua rubrica “Power On” su Bloomberg, sottolinea le ambizioni di Oura di rafforzare ulteriormente la propria posizione nei settori sanitario e del benessere digitale. Bloomfield, che ha lavorato in Apple Health dal 2016, porta con sé un bagaglio di esperienza significativo che sarà determinante per i piani futuri dell’azienda.

Le ambizioni di Oura sono sconfinate

Nel suo nuovo ruolo, Bloomfield sarà responsabile della creazione e dello sviluppo di un team clinico all’interno di Oura, segnalando una maggiore enfasi sulla validazione clinica delle funzionalità legate alla salute offerte dai dispositivi dell’azienda. Una delle sue responsabilità principali sarà quella di stabilire partnership strategiche con organizzazioni sanitarie, potenzialmente integrando la tecnologia di Oura in programmi medici e di benessere. Inoltre, Bloomfield sarà fondamentale nella gestione delle approvazioni normative per le funzionalità sanitarie di Oura, assicurando che soddisfino gli standard necessari per l’industria sanitaria.

La sua esperienza in Apple Health fornisce a Bloomfield una solida comprensione dell’intersezione tra tecnologia di consumo e assistenza sanitaria. Durante il suo periodo in Apple, l’azienda ha fatto progressi significativi nel tracciamento della salute in dispositivi come l’Apple Watch. Come ha spiegato lo stesso Bloomfield nel blog “The Pulse” di Oura il 20 marzo 2025:

Questo lavoro mi ha portato a fare un’altra deviazione verso Apple nel 2016, dove stavano appena iniziando a mettere insieme le basi per una piattaforma indossabile che incorporava dati clinici. Ho guidato diversi team coinvolti nel lancio di molteplici funzionalità, inclusa Health Records su iPhone. Questo ha richiesto la comprensione delle sfide tecniche, politiche, normative, sulla privacy, sulla salute e sul design, e il lavoro trasversale con tutti questi team all’interno dell’azienda per risolverle.

Anelli smart sempre più mainstream

Secondo Bloomfield, il panorama dei dispositivi indossabili è maturato significativamente (basti pensare all’ingresso di Samsung nel mercato degli anelli smart), diventando mainstream. Merito della crescente tendenza degli utenti a tracciare i dati sanitari e condividerli con i propri medici, enfatizzando la necessità di precisione nella tecnologia indossabile per la salute. La sua competenza sarà particolarmente rilevante per Oura mentre cerca di migliorare le proprie capacità e costruire credibilità nel settore.

Uno degli obiettivi principali di Bloomfield in Oura sarà migliorare la connessione tra pazienti e operatori sanitari. Ottenendo autorizzazioni normative per le funzionalità sanitarie, Oura potrà potenziare il proprio marketing e aumentare l’adozione all’interno della comunità medica.