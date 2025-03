Trattamento post-ictus: arriva il primo farmaco che replica la riabilitazione

Per diversi decenni, l’unico strumento in grado di aiutare i pazienti con ictus a ritrovare le capacità motorie, è stata la riabilitazione. Ma adesso potrebbe arrivare una pillola in grado di velocizzare il recupero. Questo grazie a un team di ricercatori della UCLA Health e i risultati potrebbero portare ad una vera e propria rivoluzione.

Negli Stati Uniti, ogni anno, quasi 800.000 persone subiscono un ictus e in molti casi le conseguenze sono veramente gravi e anche i gesti più semplici diventano complessi. La riabilitazione aiuta, ma i suoi effetti sono limitati.

Riabilitazione dopo un ictus: una nuova frontiera nella medicina molecolare per il recupero del movimento

Il nuovo studio si è concentrato su un gruppo specifico di neuroni nella corteccia motoria, ovvero la regione cerebrale responsabile del movimento. I ricercatori hanno utilizzato un modello di ictus di topo e hanno scoperto che la riabilitazione dopo un ictus rafforza le connessioni tra un tipo specifico di cellula cerebrale e un gruppo di neuroni che si proiettano nell’area danneggiata.

I ricercatori guidati dal dott. Thomas Carmichael, presidente della UCLA Neurology, hanno testato due composti progettati per eccitare i neuroni della parvalbumina e riaccendere le oscillazioni gamma. Uno dei farmaci, DDL-920, si è distinto. Nei topi, non solo ha ripristinato le oscillazioni gamma, ma ha anche portato a miglioramenti significativi nel controllo del movimento.

“L’obiettivo è avere un farmaco che i pazienti colpiti da ictus possano prendere che produca gli effetti della riabilitazione”, ha detto Carmichael. “La riabilitazione dopo l’ictus è limitata nei suoi effetti effettivi perché la maggior parte dei pazienti non può sostenere l’intensità di riabilitazione necessaria per il recupero dall’ictus”. “Le oscillazioni di gamma aumentano nei pazienti con ictus durante il recupero dalla riabilitazione dopo l’ictus, come nel topo”, hanno scritto i ricercatori. Questo apre la porta a nuovi trattamenti che potrebbero migliorare questi ritmi cerebrali, accelerando potenzialmente il recupero.

I risultati sono promettenti, ma ovviamente il farmaco non è ancora pronto, perché servono ulteriori studi. “Il recupero dall’ictus non è come la maggior parte degli altri campi della medicina, dove sono disponibili farmaci che trattano la malattia”, ha detto Carmichael. “Dobbiamo spostare la riabilitazione in un’era della medicina molecolare”.