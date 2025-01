Alcune problematiche che riguardano malattie importanti come l’ictus, la demenza e l’invecchiamento cerebrale potrebbero essere correlate al DNA ed è per questo che, forse, possiamo disporre di un indizio super segreto che potrebbe fare la differenza e avvantaggiarci in futuro. Alcuni scienziati hanno dedicato il loro tempo allo studio dei telomeri, ovvero delle strutture che si trovano alla fine dei cromosomi e che hanno la funzione di proteggere le loro estremità.

Secondo gli studi, sarebbero proprio queste strutture a incrementare la possibilità di incappare in tali condizioni, ma per fortuna è possibile intervenire sulle stesse al fine di provenire ogni problematica di questo tipo. Gli esperti hanno affermato che sono davvero tantissime le persone che accusano la presenza di telomeri più corti del dovuto ed è proprio questa anomalia che potrebbe comportare il presentarsi di ictus, demenza e una sorta di invecchiamento cerebrale più accentuato rispetto al solito.

I rischi per il cervello sono davvero molto alti e possono cominciare a palesarsi intorno ai 60 anni. Ad enunciare questa importantissima scoperta uno studio che verrà esposto alla International Stroke Conference del 2025 quando, per l’appunto, si verificherà un evento di importanza globale che si svolgerà a Los Angeles e affronterà molte tematiche circa l’argomento in questione.

Ictus, demenza e invecchiamento cerebrale si possono sconfiggere grazie allo stile di vita

Secondo quanto dichiarato dai medici coinvolti in questa scoperta sarebbe proprio la lunghezza dei telomeri a fare la differenza sulla funzionalità dei cromosomi, in quanto più corti sono questi e più sarà alto il rischio di contrarre le malattie citate prima. Questa affermazione è stata poi dimostrata da diversi esperimenti che non hanno fatto altro che confermare le parole degli scienziati.

Questa scoperta può portarci una sorta di vantaggio ed è per questo che i comportamenti sani potrebbero impedire lo sviluppo di tali patologie nonostante in possesso di questa anomalia. Per evitare di incappare in queste problematiche bisogna prendersi cura del proprio cervello, dedicandogli i giusti accorgimenti e puntando sugli approcci olistici, che possono fare la differenza.