Un'azienda sudcoreana lancia tute robotiche leggere utilizzate per la riabilitazione. Diverse le soluzioni presentate, come la riabilitazione medica e l'allenamento sportivo.

Una start-up sudcoreana, la Hurotics, sembra stia riscuotendo un successo davvero strepitoso a livello internazionale nel campo della tecnologia indossabile. AI CES 2025 Glabal Media Meetup, che si sono tenuti dal 9 al 13 dicembre presso l’AVING News MIK Base Camp di Seul, il CEO Giuk Lee sembra abbia presentato una vasta gamma di tute robotiche personalizzabili dell’azienda, le quali sono state progettate per un motivo ben preciso, ovvero migliorare la riabilitazione, le prestazioni sportive e la mobilità quotidiana.

La start up è stata fondata esattamente nel 2022 e pare che si sia concentrata per lo più sulla creazione di esoscheletri leggeri ed anche abbastanza facili da utilizzare. Le soluzioni presentate sono risultate piuttosto interessanti e saranno determinanti anche per tante altre applicazioni tra cui l’allenamento sportivo e la riabilitazione medica.

Il successo della robotica indossabile di Hurotics

Uno dei prodotti, nel dettaglio, sembra aver riscosso un grandissimo successo a livello internazionale ed ha anche vinto l’Innovation Award nella categoria Robotica. Stiamo parlando della tuta robotica morbida H-Flex, un vero trionfo nel corso di un evento mondiale. Hurotics ha ottenuto un tanta popolarità anche per H-Band, il suo primo modello passivo che è stato ben accolto all’Università dell’Illinois a Chicago e alla Northwestern University.

La società recentemente è stata insignita per 2 anni consecutivi del premio KR&D Award assicurandosi i diritti di proprietà intellettuale. L’azienda ha raccolto in totale 3,5 miliardi di KRW in termini di finanziamenti pre-serie A da parte di importanti società.

Le tute presentate dall’azienda offrono grande flessibilità e supporto agli utenti. Nel dettaglio sono state sviluppate ben 5 tecnologie robotiche indossabili concentrandosi però su due modelli principali ovvero il robot riabilitativo H-Medi ed il robot di assistenza alla mobilità H-Flex. L’H-Medi pesa all’incirca 15 kg mentre i moduli H-Flex sono abbastanza leggeri, pesano 0,6 kg ciascuno. Attualmente però l’azienda sta conducendo dei test presso strutture mediche in Corea del Sud.