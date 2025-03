Intelligenza artificiale e robot umanoidi: la nuova era della produzione di Mercedes-Benz

Mercedes- Benz ha deciso di introdurre l’intelligenza artificiale, i robot umanoidi e nuove tecnologie produttive brevettate per ampliare la sua rete di produzione mondiale. Nel 2022, il Mercedes- Benz Digital Factory Campus di Berlino-Marienfelde (MBDFC) è diventato il centro globale per la digitalizzazione della produzione. Questo sito favorisce l’evoluzione di futuri software applicativi nell’ambito della produzione effettiva.

Il focus di questi approcci è l’ecosistema di produzione digitale Mercedes-Benz Cars Operations 360, detto anche MO360, che include applicazioni software e informazioni fondamentali nella rete di produzione universale. Mercedes-Benz ha perfezionato il sistema MO360, utilizzando l’intelligenza artificiale e sfruttando funzioni come Digital Factory Chatbot Ecosystem e MO360LLM Suite.

L’introduzione di robot umanoidi di Apptronik ha rafforzato ulteriormente la posizione di Berlin-Marianfelde, in qualità di centro innovativo. Tali tecnologie vengono valutate presso MBDFC, prima di essere applicate ai sistemi di produzione reale in altri complessi Mercedes- Benz. Secondo le affermazioni di Jörg Burzer, membro del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Group AG, Mercedes-Benz Berlin-Marienfelde resta il centro precursore nella produzione automobilistica, ponendo la Germania in primo piano per quanto riguarda l’innovazione.

L’impegno di Mercedes-Benz nell’uso di nuove tecnologie

L’inserimento dell’intelligenza artificiale e dei robot umanoidi favorisce la sostenibilità nell’ambito della produzione di automobili, in modo funzionale e intelligente. Mercedes- Benz ha deciso di migliorare la propria forza lavoro, introducendo Apollo di Apptronik, un robot umanoide tra i più innovativi al mondo.

L’azienda utilizza la robotica industriale dagli anni ’70, ma ora sta valutando l’inserimento di questi robot nel settore intra-logistico. Per quanto riguarda l’introduzione dell’AI nei processi di produzione, i dipendenti possono usare il Digital Factory Chatbot Ecosystem per accedere ai database mediante chat.

L’anno prossimo Marienfeld comincerà a produrre motori a flusso assiale, fruendo di tecnologie innovative. Il motore contempla 100 processi: tra questi, 65 sono nuovi per Mercedes-Benz e 35 per tutto il settore. Le tecniche innovative adottate da MBDFC, avvalorano gli sforzi della nota casa automobilistica per favorire la digitalizzazione della produzione di veicoli a livello mondiale. L’integrazione della robotica e dell’intelligenza artificiale incrementa tale processo, perfezionando lo stato di efficienza e garantendo elevati livelli qualitativi.