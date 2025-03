Il megarazzo Starship di SpaceX affronta nuove sfide durante l’ottavo test di volo

Era in volo da circa otto minuti quando è accaduto qualcosa di incredibile. SpaceX ha perso ancora una volta il suo razzo Starship durante il volo di prova dopo l’esplosione durante il precedente tentativo. Un video che circola da qualche ora sul web mostra il veicolo dello stadio superiore mentre gira nello spazio, prima che scomparisse ogni tipo di comunicazione.

Durante un volo precedente effettuato a gennaio, era avvenuta l‘esplosione del megarazzo Starship di SpaceX e adesso la società pare sperasse in un esito migliore. Giovedì è stato effettuato il secondo lancio e si sperava che le cose potessero andare meglio, ma ecco l’ennesima sorpresa.

SpaceX perde ancora una volta il suo razzo Starship

Lo scorso giovedì è decollato dalla rampa di lancio presso la Starbase di SpaceX vicino a Brownsville in Texas, il sistema Starship esattamente alle ore 18.30 ET per il suo ottavo volo di prova. Dopo circa 8 minuti di volo, più o meno la stessa tempistica del volo precedente, è accaduto qualcosa di incredibile e di imprevisto. Alcuni motori pare si stessero per spegnersi mentre il veicolo Startship di stadio superiore stava accelerando nello spazio.

Il video che circola sul web, come già anticipato, mostra proprio il velivolo girare nello spazio e poi ad un certo punto il silenzio totale. A parlare nelle scorse ore è stata la società SpaceX che ha diramato un comunicato ufficiale.

“Prima della fine della combustione di salita, un evento energetico nella parte posteriore della Starship ha causato la perdita di diversi motori Raptor. Questo a sua volta ha portato a una perdita di controllo dell’assetto e, in ultima analisi, a una perdita di comunicazioni con la Starship“. Queste le parole di SpaceX che ha anche fatto maggiore chiarezza sulla durata del volo sostenendo che il contatto finale con la Starship sarebbe avvenuto circa 9 minuti e 30 secondo dopo il decollo.