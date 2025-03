Hyundai e Avride: 100 Ioniq 5 per rivoluzionare il servizio di taxi a guida autonoma

Hyundai ha annunciato oggi una partnership strategica con Avride, società nata dallo spin-off di Yandex, per sviluppare congiuntamente veicoli completamente autonomi destinati al servizio di ride-hailing senza conducente. Questa collaborazione permetterà ad Avride di schierare quest’anno 100 SUV Hyundai Ioniq 5 equipaggiati con tecnologia di guida autonoma.

Espansione della flotta e lancio del servizio commerciale

Attualmente, Avride gestisce flotte di robot per consegne su marciapiede in diverse città e mira a lanciare un servizio commerciale di robotaxi nel prossimo futuro. L’azienda ha utilizzato i modelli Ioniq 5 e Hyundai Sonata come veicoli di test ad Austin e Seoul nell’ultimo anno. Nell’annuncio di oggi, Avride ha dichiarato di pianificare una “significativa espansione” della propria flotta in vista del lancio di un servizio commerciale.

I veicoli Ioniq 5 destinati alla flotta di Avride saranno assemblati presso il nuovo stabilimento Hyundai Metaplant America in Georgia e successivamente integrati con la tecnologia autonoma di Avride. I primi veicoli arriveranno a Dallas entro la fine dell’anno, come parte dell’accordo di Avride con Uber per implementare veicoli autonomi esclusivamente sull’app dell’azienda di ride-hailing. Oltre ai veicoli autonomi, Avride e Hyundai affermano di voler esplorare altre opportunità, come robot per le consegne e altre applicazioni di mobilità intelligente.

Ioniq 5 sempre più a prova di guida autonoma

Avride è nata come spin-off di Yandex, una delle più grandi aziende tecnologiche russe. Yandex aveva testato i suoi veicoli negli Stati Uniti fino all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022, che ha costretto la maggior parte delle imprese occidentali a interrompere i legami con l’azienda. Lo scorso anno, il gruppo di guida autonoma di Yandex si è ribattezzato Avride dopo che la sua società madre (ora chiamata Nebius) si è liberata, con una operazione da 5,2 miliardi di dollari, di tutte le sue partecipazioni russe e ha interrotto i legami con il suo paese d’origine. Avride ha ora sede ad Austin.

Questo non sarà il primo impiego della Ioniq 5 nel campo della guida autonoma. Waymo ha recentemente annunciato piani per acquistare un numero non specificato di veicoli elettrici Hyundai per il suo business di robotaxi. Il veicolo serve anche come piattaforma per Motional, la sussidiaria di robotaxi di Hyundai.