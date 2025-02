Un misterioso investitore sta spendendo milioni di euro per costruire la prima colonia umana sottomarina: un insediamento permanente per esplorare gli abissi e cambiare il nostro rapporto con l’oceano.

Un ambizioso progetto sta prendendo forma nel Regno Unito con l’obiettivo di stabilire una presenza umana permanente negli oceani. Finanziato da un misterioso investitore privato, il programma Deep ha scelto una cava allagata al confine tra Galles e Inghilterra come base per sviluppare e testare habitat subacquei avanzati. Questi moduli, chiamati Sentinels, potrebbero consentire agli esseri umani di vivere sott’acqua per mesi, rivoluzionando la ricerca marina e aprendo nuove prospettive per l’esplorazione oceanica.

Tecnologia e sicurezza: la sfida della vita subacquea

Il progetto Deep mira a costruire strutture abitabili fino a 200 metri di profondità, dove gli scienziati potranno condurre ricerche direttamente nell’ambiente marino senza dover risalire in superficie. A differenza delle precedenti missioni subacquee, come quelle sperimentate da Jacques Cousteau negli anni ’60, i Sentinels saranno progettati per essere modulari e facilmente spostabili, permettendo di creare vere e proprie colonie sottomarine.

La sicurezza è un aspetto fondamentale. Dopo il tragico incidente del Titan nel 2023, Deep ha collaborato con l’ente di certificazione Det Norske Veritas (DNV) per garantire che ogni elemento dell’infrastruttura sia rigorosamente testato e certificato. Anche la formazione degli abitanti sarà cruciale: i futuri “acquanauti” verranno preparati in un simulatore a grandezza naturale, con un addestramento che potrà durare fino a 18 mesi.

Benessere e qualità della vita sotto il mare

Un elemento chiave per il successo del progetto è garantire condizioni di vita confortevoli. Gli habitat offriranno camere spaziose, un’area ricreativa e persino bagni con acqua corrente, un grande passo avanti rispetto agli ambienti spartani dei precedenti esperimenti di vita subacquea. Anche l’alimentazione è stata studiata nei minimi dettagli: lo chef Joe Costa sta sviluppando un menù con piatti ad alto contenuto calorico, dal brasato di manzo al vino rosso a uno sticky toffee pudding speziato, per compensare la perdita di energia causata dalla pressione subacquea.

Deep non è solo un progetto scientifico, ma un esperimento che potrebbe cambiare per sempre il rapporto dell’uomo con l’oceano. Se avrà successo, non solo gli scienziati ma anche esploratori privati e turisti potrebbero un giorno svegliarsi circondati da pesci e coralli, rendendo la vita sott’acqua una possibilità concreta per il futuro.