Qualche ora fa è giunta notizia circa una richiesta che il presidente americano Donald Trump avrebbe rivolto ad Elon Musk, famosissimo miliardario noto per essere in possesso di aziende come SpaceX e Tesla. Secondo le prime indiscrezioni, Trump avrebbe chiesto al proprietario di SpaceX di far tornare sulla Terra due astronauti della NASA entro marzo.

A quanto pare, la risposta del miliardario sarebbe stata assolutamente positiva anche se, ovviamente, il tutto deve essere organizzato per essere portato a termine nel miglior modo possibile. Trump avrebbe deciso di farsi carico di una situazione che è rimasta in bilico da tempo e che a detta sua non è stata tutelata come avrebbe dovuto dal governo di Biden.

Proprio per questo, il presidente statunitense ha deciso di scrivere un messaggio su X dove ha dichiarato come i due astronauti abbiano atteso per mesi sulla Space Station. Ora Elon Musk farà di tutto per farli tornare a casa in maniera che possano ritornare alle loro vite in maniera sicura.

Chi sono i due astronauti NASA bloccati nello spazio?

I due astronauti che da tempo prestano servizio nella NASA rispondono al nome di Butch Wilmore e Suni Williams. Questi hanno ricevuto l’ultimo incarico proprio nel mese di agosto e sebbene la loro missione dovesse durare poco meno di 10 giorni, sono bloccati da più di un anno in quanto il loro mezzo sembra avere difetti per quanto riguarda il sistema di propulsione.

Secondo il governo Biden riportare i due astronauti sulla Terra sarebbe stato troppo rischioso ed è per questo che SpaceX sta facendo di tutto per garantire il ritorno di queste due persone attraverso una nuova capsula che è stata ribattezzata come Crew Dragon. La partenza per il ritorno in patria dovrebbe avvenire nel mese di marzo anche se, attualmente, non si hanno ancora molti dettagli su questa nuova missione.