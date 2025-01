Elon Musk compie un ulteriore passo verso la trasformazione di X in una “super app” annunciando una partnership strategica con Visa per lanciare X Money, una piattaforma di servizi finanziari integrata nel social network. Questo accordo consentirà agli utenti di X di collegare le proprie carte di debito al conto X Money, facilitando pagamenti peer-to-peer e trasferimenti istantanei di fondi tra il portafoglio digitale e i conti bancari tradizionali.

La CEO di X, Linda Yaccarino, ha sottolineato che Visa sarà il primo partner di X Money, anticipando ulteriori collaborazioni nel corso dell’anno. Questa mossa mira a posizionare X come una piattaforma multifunzionale, offrendo non solo servizi di messaggistica e social networking, ma anche soluzioni finanziarie integrate.

Il contesto del mercato dei pagamenti digitali

Il mercato dei pagamenti digitali negli Stati Uniti ha registrato una crescita significativa dal 2020, spinta dalla pandemia che ha incrementato la domanda di soluzioni di pagamento online. In questo contesto, aziende tradizionali come Visa e Mastercard stanno intensificando gli investimenti nel settore digitale per competere con player tecnologici come PayPal, Apple Pay e Google Pay.

Elon Musk, che nel 2022 ha acquisito Twitter per 44 miliardi di dollari (nel frattempo l’app ha dimezzato il suo valore) e lo ha successivamente rebrandizzato come X, ha espresso l’intenzione di modellare la piattaforma sul modello delle “super app” asiatiche, come WeChat, offrendo una gamma completa di servizi all’interno di un’unica applicazione. Con il lancio di X Money, Musk si avvicina alla realizzazione di questa visione, integrando funzionalità finanziarie che potrebbero rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono e gestiscono le transazioni online. Recentemente Musk ha parlato dell’ipotesi di riportare in vita Vine, l’antenato di TikTok (di proprietà di Twitter) che potrebbe mettere i video brevi al centro dell’esperienza d’uso di X.