Visa ha annunciato il lancio di un nuovo servizio per i pagamenti diretti da conto a conto (A2A) in Europa, previsto per il 2025. Questo servizio permetterà agli utenti di impostare addebiti diretti sui conti bancari per pagamenti ricorrenti, come le bollette, direttamente dagli e-commerce, senza utilizzare carte di credito o debito tradizionali.

Visa afferma che il sistema offrirà maggiore controllo e sicurezza, consentendo agli utenti di monitorare e gestire i pagamenti direttamente tramite l’app bancaria, con la possibilità di segnalare problemi e annullare transazioni non autorizzate con un semplice clic.

Una rivoluzione: stop all’obbligo di carta per i pagamenti online

Il servizio, che verrà lanciato inizialmente nel Regno Unito e si espanderà successivamente ai paesi nordici e ad altre regioni europee, sfrutta la tecnologia dell’open banking, che consente ai consumatori di autorizzare pagamenti direttamente dai loro conti bancari attraverso fornitori di servizi terzi.

Questa mossa è vista come una risposta alle crescenti richieste dei consumatori e dei commercianti di ridurre le commissioni legate ai pagamenti con carta, spesso considerate troppo alte. Visa ha già investito in questo settore acquisendo Tink, una piattaforma di open banking, per 1,8 miliardi di euro nel 2021.

L’obiettivo di Visa è modernizzare i sistemi di pagamento e offrire alternative digitali più efficienti, ma rimane da vedere come questa scelta influenzerà il suo core business delle carte di credito​.

Anche se nell’immediato la nuova piattaforma di pagamento non supporterà i principali abbonamenti (come Netflix o le palestre), idealmente la novità è pensata proprio per la facilitazione dei pagamenti ricorrenti, rendendoli più sicuri e, soprattutto, più semplici da contestare e annullare – ad esempio nell’ipotesi in cui ci si sia dimenticati di disattivare la sottoscrizione.