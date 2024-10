I dispositivi Made in Italy Radoff Now e Radoff Sense permettono di monitorare in tempo reale la qualità dell'aria indoor grazie a sensori di ultima generazione e un'app che semplifica la gestione.

La qualità dell’aria che respiriamo all’interno degli ambienti chiusi è una questione sempre più cruciale, c’è un’azienda italiana, la PMI Radoff, che ha fatto del miglioramento del benessere indoor la sua missione. I suoi due prodotti di punta, Radoff Now e Radoff Sense, puntano a semplificare il monitoraggio della qualità dell’aria, con un focus sul radon – un gas che ha la tendenza ad accumularsi all’interno di abitazioni ed uffici e a cui l’OMS attribuisce la maggiore responsabilità nel causare tumori polmonari, subito dopo al fumo di sigarette.

Radoff Now: un efficace sensore racchiuso in un oggetto di arredo

Il dispositivo Radoff Now si pone come una soluzione innovativa e di design per monitorarla in tempo reale. Equipaggiato con un sensore a infrarossi di CO2 ad alta precisione, Radoff Now permette di tenere sotto controllo diversi parametri della qualità dell’aria direttamente dallo smartphone, grazie a un’app disponibile per iOS e Android. In questo modo, gli utenti possono monitorare costantemente ciò che respirano, sia in casa che in ufficio, e verificare l’indice di qualità dell’aria (AQI) e ricevere consigli utili per migliorare la qualità dell’aria.

Il dispositivo misura una vasta gamma di dati: dalle polveri sottili (PM1, PM2,5, PM10) alla concentrazione di anidride carbonica, dai composti organici volatili alla temperatura, umidità e pressione atmosferica. Radoff Now non è solo una macchina tecnologicamente avanzata, ma anche un oggetto di design: con un diametro di 125 mm e un’altezza di 59 mm, offre uno stile minimalista ed estremamente gradevole, in grado di impreziosire qualsiasi ambiente.

Radoff Sense: per una tutela a 360 gradi

La seconda soluzione studiata dall’azienda è il Radoff Sense, un’opzione premium che alle ottime caratteristiche del sensore Now aggiunge alcune funzionalità avanzate. Oltre a tutti i parametri già monitorati dal precedente sensore, il Radoff Sense offre anche il monitoraggio del radon.

Grazie a un sensore brevettato e certificato da ENEA, Radoff Sense offre una rilevazione precisa e rapida del radon, un gas radioattivo che può rappresentare un serio rischio per la salute se presente in quantità elevate negli ambienti chiusi. Anche il design di Radoff Sense è pensato per essere elegante e discreto, con dimensioni di 125 mm di diametro e 147 mm di altezza.

Entrambi i device sono completamente Made in Italy, oltreché realizzati con un’importante attenzione per l’ambiente, grazie all’impiego di materiali sostenibili per ogni dettaglio, incluso il packaging.