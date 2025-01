Stando a quando è emerso, sembrerebbe esserci una vera e propria rivoluzione in corso nel mondo del lavoro. Una nuova ricerca sembra aver identificato tre sfide chiave per i leader aziendali per questo anno in corso. La prima riguarderebbe nuove richieste per una forza lavoro pronta per il futuro, la seconda invece è fissata sul ruolo in evoluzione dei manager e la terza sui rischi emergenti per i talenti per l’organizzazione.

Queste sfide offrono delle nuove visioni per affrontare le preoccupazioni che possono sorgere all’interno delle aziende in termini di tecnologia, collaborazione e fidelizzazione dei dipendenti. Il 2025, secondo quelli che sono gli standard stabiliti, sarà un anno in cui ci saranno implicazioni significative per il futuro del lavoro.

Mondo del lavoro nel 2025: ecco cosa cambierà

I leader devono sol capire come plasmare le diverse forze all’interno delle organizzazioni, quali aziende intraprendere per poter rimanere competitivi, per attrarre nuovi talenti e raggiungere dei risultati aziendali importanti.

La ricerca Gartner ha individuato ben tre sfide che i dirigenti dovranno affrontare nel corso del 2025. Come abbiamo anticipato, la prima riguarda le nuove esigenze per una forza lavoro che sia pronta per il futuro, e poi l’evoluzione dei ruoli dei manager ed i talenti emergenti che purtroppo rappresentano un rischio per l’organizzazione. Gartner ha previsto una perdita di competenze, visto l’aumento dei pensionamenti ed il proseguimento della rivoluzione tecnologica.

Nel corso di quest’anno, una bella percentuale di persone raggiungeranno l’età pensionabile rispetto a qualsiasi altro anno e di conseguenza le aziende dovranno prepararsi a questo fenomeno. Le organizzazioni, inoltre, si ristruttureranno per sfruttare i vantaggi dell’intelligenza artificiale e di altre innovazioni tecnologiche. Ma non finisce qui, visto che le aziende adotteranno la nudgetech al fine di poter colmare le lacune sorte nella collaborazione. Per nudgetech si intende un set di strumenti emergenti basati per lo più sull’intelligenza artificiale. Le organizzazioni ad ogni modo rischieranno parecchio, soprattutto quelle che puntano sull’intelligenza artificiale la quale può creare dei rischi non indifferenti.