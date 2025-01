Google ha annunciato un nuovo passo strategico per accelerare lo sviluppo di Android XR, la piattaforma dedicata a realtà virtuale e aumentata. L’azienda ha siglato un accordo per acquisire parte del team dietro alla divisione HTC VIVE, consolidando ulteriormente la propria presenza nel settore XR. Questa mossa, che ricorda l’acquisto di una divisione di HTC nel 2017 per $1,1 miliardi, conferma ancora una volta l’impegno di Google nello sviluppo di tecnologie immersive.

I dettagli dell’accordo

L’accordo prevede un pagamento in contanti di 250 milioni di dollari, con Google che acquisirà un gruppo di ingegneri altamente qualificati specializzati nello sviluppo software per la realtà virtuale e aumentata. HTC ha specificato che la transazione, soggetta a condizioni standard, dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2025. Tra i punti salienti dell’intesa:

Trasferimento di personale : Google integrerà nel proprio organico un team con una comprovata esperienza nella realtà virtuale.

: Google integrerà nel proprio organico un team con una comprovata esperienza nella realtà virtuale. Licenza IP : Google otterrà una licenza non esclusiva per utilizzare le proprietà intellettuali di HTC relative alla tecnologia XR.

: Google otterrà una licenza non esclusiva per utilizzare le proprietà intellettuali di HTC relative alla tecnologia XR. Collaborazioni future: HTC e Google hanno dichiarato di voler esplorare opportunità di collaborazione nei prossimi anni.

Cosa cambia per HTC e Google

HTC ha chiarito che non venderà la sua divisione VIVE a Google e che continuerà a sviluppare i suoi prodotti XR, come il recente Vive Focus Vision, un visore pensato per il gaming e il settore enterprise, lanciato al prezzo di 999$ (e disponibile a circa 1200€ in Italia). L’azienda taiwanese ha sottolineato che l’accordo consentirà di ottimizzare il proprio portafoglio prodotti e di migliorare l’efficienza operativa.

Dal canto suo, Google si concentrerà sullo sviluppo del sistema operativo Android XR, lasciando la produzione hardware a partner come Samsung e altri OEM. Questo accordo rafforzerà inoltre la presenza di Google a Taiwan, che già rappresenta il più grande hub di ingegneria hardware dell’azienda al di fuori degli Stati Uniti.

Strategia e impatto sull’ecosistema XR

Con questa mossa, Google mira a posizionarsi come leader nell’ecosistema XR, competendo con realtà come Meta e Apple. Android XR sarà il cuore di una nuova generazione di visori e occhiali smart, offrendo una piattaforma unificata e aperta ai produttori di hardware.

L’investimento rafforza la partnership strategica di Google con i produttori di dispositivi e accelera lo sviluppo di tecnologie che potrebbero ridefinire il modo in cui interagiamo con il mondo digitale.