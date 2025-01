Netflix ha annunciato un nuovo aumento dei prezzi per i suoi abbonamenti in Stati Uniti, Canada, Portogallo e Argentina. La notizia arriva con l’ultimo rapporto sugli utili trimestrali e segna il primo incremento per il piano con pubblicità introdotto nel 2022. I nuovi prezzi entreranno in vigore dal prossimo ciclo di fatturazione degli abbonati. Quello con i rincari di Netflix è ormai diventato un appuntamento fisso e a cadenza annuale.

La buona notizia è che l’Italia non è toccata dai rincari, per ora, la cattiva è che, normalmente, agli aumenti annunciati negli USA seguono a ruota rincari in tutti gli altri Paesi. Ad ogni modo, difficilmente Netflix annuncerà un aumento dei prezzi anche in Italia da qui a breve: il colosso ha già aggiornato il tariffario italiano ad ottobre dell’anno scorso.

I nuovi prezzi di Netflix

Secondo un portavoce di Netflix, MoMo Zhou, i prezzi aggiornati saranno i seguenti:

Piano con pubblicità : da 6,99$ a 7,99$ al mese (rispettivamente, circa 6,42€ e 7,35€).

: da 6,99$ a 7,99$ al mese (rispettivamente, circa 6,42€ e 7,35€). Piano standard senza pubblicità : da 15,49$ a 17,99$ al mese (rispettivamente, circa 14,25€ e 16,55€).

: da 15,49$ a 17,99$ al mese (rispettivamente, circa 14,25€ e 16,55€). Piano premium: da 22,99$ a 24,99$ al mese (circa 21,15€ e 22,99€)

Netflix ha anche annunciato un nuovo piano chiamato Extra Member con pubblicità, che permette agli utenti di aggiungere persone fuori dal proprio nucleo domestico per 7,99$ al mese.

Netflix ha giustificato l’aumento dei prezzi come parte del suo impegno a investire in nuovi contenuti e migliorare l’esperienza per i membri. L’ultimo aumento risale a ottobre 2023, rendendo questa mossa un passo ulteriore per rafforzare le entrate. In Italia, gli abbonamenti costano, rispettivamente, 6,99€, 13,99€ e 19,99€.

Eppure, Netflix continua a crescere

Nonostante l’aumento dei prezzi, Netflix continua a crescere a ritmi impressionanti. Nel 2024, la piattaforma ha registrato l’aggiunta di 19 milioni di nuovi abbonati, raggiungendo un totale globale di 300 milioni di iscritti. Questa cifra rappresenta il più grande incremento trimestrale nella storia del servizio.

Netflix ha anche annunciato che, a partire dal 2025, non comunicherà più i dati sui nuovi abbonati ogni trimestre, ma si concentrerà su “traguardi significativi” di crescita.

Il successo di Netflix è stato sostenuto da una solida lineup di contenuti, inclusi nuovi episodi di serie di successo come Squid Game e Arcane. Inoltre, il servizio ha adottato una strategia più aggressiva nei contenuti live, trasmettendo eventi speciali come partite NFL e concerti di Beyoncé e Mariah Carey.