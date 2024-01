Netflix: prezzi in aumento per l’abbonamento 2024

Sono tante le novità per questo 2024 che riguardano la famosa piattaforma Netflix. Aumentano i prezzi degli abbonamenti. Dopo lo scompiglio in seguito all’annuncio della cancellazione del piano Basic, adesso giungono altre news per i fan della piattaforma. Il cambiamento era già nell’aria da un po’, tempo fa era giunto un comunicato con il quale si annunciava, che il piato di abbonamento Basic senza pubblicità sarebbe stato eliminato.

Fin da adesso, i clienti Netflix che intendono cambiare il piano in uso, sanno che non potranno più ritornare alla versione Basic. Inoltre, le news delle ultime ore, dicono che già da ora il piano Basic non potrà essere più rinnovato.

Il cambiamento avverrà gradualmente per tutti i Paesi, ancora non coinvolge l’Italia, si parte con Regno Unito e Canada dal secondo trimestre del 2024. Successivamente tale mutamento giungerà in tutti gli altri Paesi, che prevedono un piano di abbonamento con pubblicità.

Aumento dei prezzi per migliorare la piattaforma

Le novità però non sono finite. Dopo l’eliminazione di Basic, Netflix ha annunciato che per migliorare maggiormente il servizio offerto ai suoi utenti, sta apportando modifiche importanti, ma questi lavori di miglioramento prevedono un costo. Motivo per cui gli utenti della piattaforma sono rimasti sorpresi nell’apprendere, che nei prossimi mesi ci saranno l’aumento dei prezzi per gli abbonati. Un’altra novità che sarà difficile da digerire per gli amanti della piattaforma.

Netflix tanto amato dagli utenti, li ha però fatti arrabbiare in passato quando ha modificato il limite degli account condivisi. Adesso arriva quest’ulteriore notizia. Al momento non sono state rese note le cifre, i fruitori del servizio aspettano con ansia, sperando che non sia un brutto colpo troppo pesante.

Una motivazione su questi cambi di prezzi, porta a pensare che l’azienda, sicuramente, si stia muovendo in questa direzione, per portare all’aumento degli abbonamenti per in contenuti con AD.

Un 2023 da record per Netflix

Il 2023 è stato un anno d’oro per l’azienda che ha fatto registrare un aumento importante degli abbonamenti. Al momento, il piano proposto agli utenti che copre un 40% di abbonati è quello con la pubblicità.

La fine del 2023 ha segnato per l’azienda un incremento importante per Netflix. I numeri raccontano un successo straordinario, con oltre 260 milioni di abbonamenti paganti e un incremento del 70% per i piani con pubblicità. Queste sono le considerazioni che spiegano la nuova strada intrapresa da questa piattaforma, che sta vivendo un momento d’oro in termini di nuovi abbonati.

Nuovi film e serie tv in arrivo

Un altro punto a favore di Netflix e dell’aumento dei suo abbonamenti, è l’aver annunciato l’arrivo di nuovi film e di tante serie televisive, che sono molto attese dal grande pubblico.

La fine del 2023 ha portato all’ingresso di serie tv molto seguite, che hanno trascinato ai picchi elevati gli abbonamenti. Ci sarà la seconda edizione di Squid Game e poi ancora la tanto attesa terza stagione di Bridgerton. E poi anche l’annuncio del film Beverly Hills Cop: Axel F, ha avuto il suo peso.

Netflix Games richiama utenti

Un altro aspetto a vantaggio di Netflix è stato l’aumento dell’interesse nella sezione Netflix Games. Ossia, le voci dei piani alti dell’azienda, hanno fatto sapere, di essere soddisfatti anche per l’incremento dell’interazione degli utenti nei giochi firmati Netflix. Un grande successo sembra essere arrivato dalla trilogia Grand Theft Auto, accolta con grande entusiasmo dagli appassionati del settore.

Il mercato principale è e rimate quello legato ai film e alle serie TV, ma l’interesse per i giochi, sebbene sia ancora agli inizi, fa ben sperare un successo in crescita anche su questo fronte per le sfere alte dell’azienda.