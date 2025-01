Near-Earth Asteroid (NEA) 2024 PT5 è un piccolo asteroide che ha attirato l’attenzione degli esperti. Esso, infatti, ha un’orbita simile a quella terrestre e altre caratteristiche insolite. PT5 è largo 10 metri e potrebbe essere un frammento di Luna che si è staccato durante un impatto passato. La sua composizione, osservata con il telescopio Lowell Discovery in Arizona, è ricca di silicati e risulta essere compatibile con i campioni lunari noti. Queste peculiarità lo rendono il secondo caso documentato di NEA di origine lunare.

Questo succede perché gli impatti lunari producono detriti che possono entrare in orbite vicine alla Terra. L’esistenza di PT5 e di pochi altri simili indica che potrebbero esserci molti frammenti lunari da studiare. Lo studio di questi frammenti è necessario per comprendere la storia di collisioni nel sistema solare interno. Le prossime osservazioni, inclusi gli studi della NASA, daranno una mano a svelare ulteriori dettagli su questa “mini-Luna”.

Il mistero della luna temporanea della Terra richiede l’utilizzo di strumenti avanzati

L’orbita di PT5 appartiene al gruppo di asteroidi Aton, che sono caratterizzati da traiettorie che attraversano l’orbita terrestre. Gli autori dello studio, tra cui Theodore Kareta dell’Osservatorio di Lowell, presumono che potrebbero esserci molteplici frammenti lunari tra Apollo e Aton.

Scrivono i ricercatori: “Se c’è davvero una popolazione di rocce lunari là fuori in attesa di essere scoperta su orbite vicine alla Terra, quasi certamente sono membri rari della popolazione NEO“. Dove per NEO si intende Near-Earth Object (Oggetto Vicino alla Terra).

L’analisi di questi asteroidi richiederà l’utilizzo di strumenti avanzati come i telescopi dell’Osservatorio Vera Rubin, in grado di rilavare corpi celesti più piccoli e meno luminosi. Questi frammenti non solo ci forniscono informazioni sulla Luna, ma contribuiscono anche alla comprensione degli impatti che hanno modellato i pianeti. È imminente la prossima opportunità di osservare PT5 e con essa la possibilità di ottenere dati cruciali per conoscere il passato della nostra Luna e del Sistema Solare.