Molti articoli parlano di una missione su Psyche, il più grande asteroide metallico della fascia degli asteroidi, come visita di un corpo del valore di 10.000.000.000.000.000.000.000 di dollari, presumibilmente perché ai loro autori piace molto premere il tasto ‘0’ sulle loro tastiere. Ma quanto è realistica questa valutazione? Un articolo finanziato da Astroforge, una start-up mineraria di asteroidi con sede a Huntington Beach, e scritto da un professore dello Space Resources Program della Colorado School of Mine, dà un’occhiata approfondita a quali metalli sono disponibili sugli asteroidi.

Il documento divide i metalli sugli asteroidi in due tipi distinti: quelli che varrebbe la pena riportare sulla Terra e quelli che non lo farebbero. In realtà, gli unici metalli giudicati degni di tornare sulla Terra sono i metalli del gruppo del platino, che sono noti per il loro costo straordinariamente elevato, l’offerta relativamente bassa e l’elevata utilità in una varietà di tecnologie moderne. Ciò include i convertitori catalitici, motivo per cui sono il bersaglio dei ladri.

L’altra categoria sarebbe quella dei metalli utilizzati per la costruzione nello spazio, come ferro, alluminio e magnesio. Anche se questi potrebbero non essere economicamente sostenibili da inviare sulla Terra a causa dei loro prezzi relativamente bassi sul nostro pianeta, sono utili nello spazio per la costruzione di grandi strutture, come stazioni spaziali o pannelli di energia solare.

Gli studi sui meteoriti

Ricerche recenti suggeriscono che gli asteroidi fatti di “metallo puro” come si presume che sia Psyche, sono probabilmente pura finzione. L’articolo ha esaminato una serie di studi sui meteoriti, che sono l’equivalente degli asteroidi rimanenti, e ha confrontato i “gradi” di 83 diversi elementi con i minerali trovati sulla superficie terrestre o nelle sue vicinanze.

Poiché il telerilevamento ha difficoltà a distinguere tra alcuni di questi elementi, i campioni di meteorite che possono essere sottoposti a tecniche di analisi avanzate sono la migliore scommessa per calcolare con precisione la composizione chimica degli asteroidi, oltre ai pochi campioni di asteroidi intatti che sono stati restituiti finora.