In uno studio avente una portata internazionale, condotto dalla Western University e dal Lowell Observatory, gli scienziati hanno sviluppato un approccio pionieristico per lo studio degli asteroidi vicini alla Terra. Questo approccio è stato dimostrato attraverso un evento di palla di fuoco del novembre 2022 che ha fatto cadere meteoriti nella regione del Niagara.

La ricerca si concentra sull’asteroide 2022 WJ1 (WJ1), che si è fratturato entrando nell’atmosfera terrestre. Confrontando le osservazioni telescopiche in Arizona con i video catturati dalle telecamere del Southern Ontario Meteor Network della Western il 19 novembre 2022, il team di ricercatori ha determinato la composizione e le dimensioni di WJ1.

Asteroide da 16 pollici: nuova scoperta in Niagara

Pubblicato su The Planetary Science Journal, il nuovo studio scientifico rivela dettagli cruciali su WJ1, il più piccolo asteroide da 16 pollici. La ricerca si basa su una nuova metodologia per lo studio dei futuri oggetti spaziali di grande impatto. Questo è il primo caso in cui le osservazioni al telescopio e le catture con telecamera a terra sono state combinate per studiare lo stesso corpo astronomico.

Le dimensioni di WJ1 sono state valutate utilizzando il Lowell Discovery Telescope (LDT) da 4,3 metri in Arizona. Le osservazioni hanno indicato che la superficie di WJ1 era ricca di silice, suggerendo un’albedo medio-alta (luce riflessa). Gli astronomi hanno usato questa luce riflessa per stimare il suo diametro, che varia tra 40 e 60 cm (da 16 a 27 pollici), consolidando il suo status di asteroide più piccolo registrato.

Denis Vida, professore a contratto di fisica e astronomia alla Western, ha osservato: “Questo è solo il sesto asteroide scoperto prima dell’impatto“. L’integrazione dell’osservazione spaziale e del monitoraggio con telecamera a terra ha confermato che le stime delle caratteristiche di WJ1 si allineano attraverso metodologie distinte. Utilizzando la rete di telecamere meteoriche della Western, gli scienziati hanno catturato immagini dell’asteroide mentre entrava nell’atmosfera sopra London, nell’Ontario, concludendo la sua discesa vicino a St. Catharines.