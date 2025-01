Uno studio condotto in Alaska dimostra l’importanza geologica della faglia del Denali e di quante informazioni erano racchiuse in 620 miglia.

Una scoperta rivoluzionaria aggiunge un tassello alla storia del pianeta. Lo studio, condotto da Sean Regan, professore associato presso l’Istituto Geofisico dell’Università dell’Alaska Fairbanks (UAF) e il College of Natural Science and Mathematics dell’UAF, è apparso sulla copertina del numero di dicembre di Geology, la rivista della Geological Society of America.

Esso rivela che, i tre siti geologici, le Clearwater Mountains dell’Alaska centro-meridionale, la regione del lago Kluane nello Yukon sud-occidentale del Canada e le Coast Mountains vicino a Juneau erano uniti in una zona di sutura, segnando l’integrazione di Wrangellia, una placca oceanica che avuto origine lontano dalla sua posizione attuale, nell’America settentrionale.

La ricostruzione storica effettuata da Regan di 300 miglia di movimento orizzontale sulla faglia dei Denali che le posizioni dei tre siti geologici suddetti formavano una zona di sutura terminale che rappresenta l’integrazione finale di placche tettoniche in una massa tettonica più ampia. Questa ricerca mostra una dei molteplici luoghi in cui Wrangellia si è sviluppata sul bordo occidentale del Nord Europa tra 72 e 56 milioni di anni fa.

Studio sulla faglia di Denali: metamorfismo invertito

Regan nella sua ricerca ha utilizzato il metamorfismo invertito dei tre siti geologici. Il metamorfismo invertito è un fenomeno geologico in cui le rocce, a causa di temperatura e pressione, subiscono delle trasformazioni mineralogiche e strutturali tali che: le rocce sottoposte a temperature e pressioni elevate si posizionano sopra quelle che sottoposte a temperature e pressioni più basse.

Si tratta del fenomeno opposto a metamorfismo regionale, dove temperatura e pressione aumentano con l’aumentare della profondità. Regan arriva così alla conclusione: