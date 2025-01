Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple è pronta a portare la sua nuova app Mail su macOS con l’aggiornamento 15.4, previsto per aprile. La nuova versione di Mail, introdotta per la prima volta su iPhone a dicembre con iOS 18.2, introduce funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per organizzare e gestire meglio la posta elettronica. L’annuncio segna un importante passo avanti per rendere questa esperienza disponibile su più dispositivi Apple. Vediamo subito tutto ciò che possiamo aspettarci.

Cosa c’è di nuovo nella nuova app Mail?

Il cuore della nuova app Mail è l’integrazione di un sistema AI in grado di classificare automaticamente i messaggi in diverse categorie, come “Principale”, “Transazioni”, “Promozioni”, “Aggiornamenti” e “Tutta la posta”. Questa funzione, già disponibile per gli utenti iPhone, punta a semplificare la gestione delle caselle di posta sempre più affollate.

Tuttavia, questa funzione non è stata accolta con entusiasmo da tutti. Alcuni utenti, come evidenziato nei commenti su Bloomberg, trovano che il filtro AI possa complicare la gestione della posta e rendere più facile perdere messaggi importanti. La buona notizia è che la precisione dell’AI può solo che migliorare con futuri aggiornamenti. Resta da vedere se gli utenti Mac adotteranno questa novità o preferiranno disattivarla, come è possibile fare su iOS.

Mail su iPad: ancora in attesa

Mentre Gurman ha confermato che anche l’iPad riceverà il nuovo Mail con l’aggiornamento iPadOS 18.4, al momento non è ancora disponibile né in iPadOS 18.2 né in iPadOS 18.3. La distribuzione contemporanea su iPad e Mac potrebbe segnare una spinta per un’esperienza unificata tra i dispositivi Apple.

L’aggiornamento macOS 15.4 dovrebbe entrare in beta nelle prossime settimane, con il rilascio ufficiale previsto ad aprile. Per gli utenti Mac, il debutto della nuova app Mail rappresenta una grande novità, dato che questa funzione era stata intravista brevemente durante l’annuncio dei nuovi Mac M4 a ottobre, ma non aveva ancora trovato spazio nelle versioni precedenti di macOS.