Secondo uno studio clinico condotto dalla Washington State University, il succo di sambuco può migliorare il metabolismo e la salute dell’intestino. Così facendo, questo succo può aiutare a controllare il peso corporeo e la salute metabolica.

È stato scoperto che, se si bevono circa 400 ml al giorno di succo di sambuco per una settimana, il microbioma intestinale ne beneficia. Migliora la tolleranza al glucosio e aumenta l’ossidazione dei grassi.

Il sambuco è una bacca sottovalutata, commercialmente e nutrizionalmente. Ora stiamo iniziando a riconoscere il suo valore per la salute umana e i risultati sono molto entusiasmanti. Patrick Solverson

Le bacche di sambuco, infatti, vengono utilizzate per lo più per realizzare integratori per aumentare la funzione immunitaria.

Metabolismo: i benefici nutrizionali delle bacche di sambuco

Lo studio in questione ha testato la salute metabolica su 18 adulti in sovrappeso. Tutti i soggetti hanno bevuto succo di sambuco o un placebo con colorante e gusto simili progettato dal Food Innovation Lab della North Carolina State University. Durante l’esperimento, i soggetti mantenuto una dieta standard.

I test clinici successivi hanno evidenziato che nei soggetti che avevano bevuto il succo di sambuco si era verificato un aumento dei batteri intestinali. Di conseguenza, si è verificata una diminuzione dei batteri nocivi. Nello specifico, i primi erano Firmicutes e Actinobacteria, mentre quelli nocivi erano i Bacteroidetes.

Oltre a questi cambiamenti, si è aggiunto il miglioramento del metabolismo. Secondo i risultati, il succo di sambuco ha ridotto i livelli di glucosio nel sangue del 24% e quelli di insulina del 9%. Inoltre, è stato notato che questa bevanda ha portato un aumento dell’ossidazione dei grassi, dopo un pasto ad alto contenuto di carboidrati e durante l’esercizio.

Gli scienziati hanno attribuito tutti questi effetti benefici all’alta concentrazione di antociani presenti nel sambuco. Si tratta di composti bioattivi di origine vegetale che hanno diversi benefici, tra cui effetti antinfiammatori, antidiabetici e antimicrobici.