Ci sono interessanti novità nel settore delle missioni spaziali: sulla Stazione Spaziale Internazionale è in arrivo LignoSat, il satellite che è stato realizzato in Giappone ed è stato costruito in legno. Questa novità potrebbe davvero rivoluzionare il comparto. Si tratta di un piccolo cubetto di soli 10 cm che potrebbe avere un impatto determinante sulle esplorazioni spaziali. LignoSat è stato sviluppato dall’Università di Kyoto in quanto il legno ha una resistenza specifica paragonabile a quella dei metalli come l’alluminio, che trova impiego nei satelliti artificiali. LignoSat ha il compito di dimostrare il potenziale cosmico del materiale rinnovabile.

Con il legname, un materiale che possiamo produrre da soli, saremo in grado di costruire case, vivere e lavorare nello spazio per sempre.

Takao Doi, un astronauta che studia le attività spaziali umane presso l’Università di Kyoto

Il team di Doi ha deciso di sviluppare un satellite in legno certificato dalla NASA per dimostrare che il legno è un materiale di qualità spaziale. Il legno è più durevole nello spazio che sulla Terra perché non c’è acqua o ossigeno che lo fa marcire o infiammare. Un satellite in legno riduce al minimo l’impatto ambientale alla fine del suo ciclo di vita: è quanto sostenuto dai ricercatori. I satelliti dismessi devono rientrare nell’atmosfera per evitare di diventare detriti spaziali.

Applicazione industriale

I ricercatori hanno scoperto che l’honoki, un tipo di albero di magnolia originario del Giappone, è il più adatto per i veicoli spaziali: si tratta di una scoperta avvenuta a seguito di un esperimento durato 10 mesi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. LignoSat è costruito con il legno di honoki, utilizzando una tecnica artigianale tradizionale giapponese senza viti o colla.

LignoSat rimarrà in orbita per sei mesi, con i componenti elettronici in grado di misurare la resistenza del legno all’ambiente dello spazio, dove le temperature oscillano da -100 a 100 gradi Celsius. Il satellite misurerà anche la capacità del legno di ridurre l’impatto delle radiazioni spaziali sui semiconduttori, rendendolo utile per applicazioni come la costruzione di data center.