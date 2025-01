Per decenni si è pensato che le antiche miniere nella valle di Timna fossero siti pericolosi per l’ambiente. Dagli anni ’90, gli scienziati hanno riflettuto sull’impatto delle tecniche metallurgiche nella pre-rivoluzione industriale. Alcuni studiosi credevano che le attività dell’età del bronzo e del ferro fossero responsabili dell’introduzione di nuovi inquinanti metallici riscontrabile a livello globale. Altri invece ritenevano che queste prime industrie avessero un minimo impatto ambientale.

Un altro studio dello stesso periodo sosteneva che le tracce di rame trovate nelle carote di ghiaccio della Groenlandia avessero viaggiato nell’atmosfera da altri siti, inclusa Timna. Tuttavia, questa ipotesi non è stata avvalorata da alcun studio successivo.

Lo studio sui siti di produzione del rame conduce alla verità sull’inquinamento delle miniere di re Salomone

Tramite l’ultima ricerca, il professor Erez Ben-Yosef e colleghi dell’Università di Tel Aviv hanno condotto uno studio nei siti di produzione di rame della valle di Timna. Le miniere, risalenti al X secolo, sono collegate al re Salomone che probabilmente regnava in questo periodo.

Gli esperti hanno scoperto che l’inquinamento ambientale dell’industria del rame era minimo e limitato nello spazio. Durante i lavori, hanno esaminato studi precedenti non trovando nessuna prova che confermasse che l’antico metodo di produzione del rame fosse inquinante. L’ispezione è stata effettuata in due siti: uno dell’età del ferro e un altro nelle vicinanze di 1.500 più vecchio. Ben-Yosef in una dichiarazione:

Il nostro studio è stato approfondito. Abbiamo prelevato centinaia di campioni di terreno da entrambi i siti per analisi chimiche, creando mappe ad alta risoluzione della presenza di metalli pesanti nella regione. Abbiamo scoperto che i livelli di inquinamento nei siti di estrazione del rame di Timna sono estremamente bassi e confinati alle posizioni degli antichi forni fusori.

Il dottor Omri Yagel ha affermato in un’intervista che quella degli anni ’90 è stata una tendenza che faceva emergere la produzione di rame antico come il primo caso di inquinamento industriale. In realtà è stata l’industria del piombo tossico a causare l’inquinamento del pianeta. Bisogna essere cauti perché dei rifiuti localizzati non sono strettamente collegabili a fenomeni di larga scala come l’inquinamento regionale o globale.