Nel corso del XX secolo l’amianto è stato utilizzato in diversi campi. Ad esempio nella realizzazione delle pastiglie dei freni, nei materiali da costruzione e per la realizzazione di neve finta per alcuni set cinematografici. Da alcuni studi è poi emerso il collegamento tra l’esposizione all’amianto e il mesotelioma ovvero un cancro molto pericoloso ed incurabile che colpisce in modo particolare i polmoni ma che può anche colpire il cuore e l’addome.

Purtroppo però vi sono anche alcuni cosmetici contaminati da amianto, ed è proprio per tale motivo che nel XXI secolo sono state molte le donne che hanno fatto causa ad alcune aziende di cosmetici proprio per mesotelioma provocato da amianto.

Amianto e cosmetici, la grave minaccia per la salute

Esistono davvero dei cosmetici contaminati da amianto e quindi pericolosi per la salute di chiunque ne faccia uso? Alla domanda in questione possiamo rispondere affermando che in realtà non esistono delle registrazioni dell’uso internazionale di amianto nei cosmetici.

Ma esiste comunque il rischio di contaminazione legata alla presenza di bassi livelli di amianto nei minerali di talco. Proprio il talco fa parte della maggior parte dei cosmetici. Infatti è presente nella cipria e nel fard, ma anche negli ombretti. E quindi rappresenta un ingrediente generale presente nel trucco per uno specifico motivo ovvero perché in grado di assorbire l’umidità e quindi in grado di rendere facile l’applicazione dei prodotti.

Nel 2024 la BBC ha effettuato una particolare indagine testando otto campioni di cosmetici presenti in commercio e contenenti talco. Per effettuare l’analisi è stata utilizzata la microscopia elettronica a trasmissione. Bene, i risultati hanno mostrato la presenza di alcune tracce di amianto in due dei campioni analizzati.